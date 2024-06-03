Дмитрий Кагарлицкий: «Вот бы и Шипачев в «Торпедо» перешел! Я бы с радостью взял его с собой! Вадик поможет любой команде в КХЛ»

Теги Ак Барс Торпедо Дмитрий Кагарлицкий Игорь Ларионов Вадим Аверкин КХЛ Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал свой переход в «Торпедо».

34-летний форвард подписал контракт с нижегородским клубом на год.

– Как вы пришли к варианту с «Торпедо»?

– Мне поступило достаточно конкретное предложение из Нижнего Новгорода. Я услышал заинтересованность. Разговаривал и с Игорем Ларионовым, и с Вадимом Аверкиным.

Прошли определенные переговоры. Мне рассказали, как меня видят в команде, как хотят использовать.

– А как вас видят?

– Изначально говорится, что на роль одного из лидеров. Большинство, первые звенья. Понятно, что это нужно доказывать через работу. Летом можно что угодно планировать. Не обговаривалось, с какими партнерами буду играть. Ясно, что посмотрят с разными в поисках «химии» и сочетаний.

Это нормальный процесс, и бессмысленно говорить, кто с кем будет играть. Я в этой команде ни с кем из ребят еще не выступал. Поэтому сложно пока сказать. Но почувствовал заинтересованность в том, чтобы я перешел в «Торпедо».

Хотел бы добавить команде своего опыта. Очень рад работать с молодыми ребятами. «Торпедо» строится не первый год. И я увидел, что парни в прошлом сезоне стали покрепче. Они очень сильно прогрессируют. Надеюсь, что смогу им немножко помочь. Там много талантливых хороших пацанов. Мне очень импонирует с ними поработать.

И у них тоже что-то почерпнуть. Сейчас такая молодежь пошла! При этом я не считаю себя ветераном. Думаю, что у нас все должно получиться хорошо.

– Они не сказали, чтобы ты с собой привел Вадима Шипачева?

– Да я бы с радостью взял Вадика с собой! Вот бы и он в «Торпедо» перешел! Но это вопрос к тем, кто занимается селекцией. А так Шипачев однозначно поможет любой команде в этой лиге, – сказал нападающий «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий.

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6 комментариев
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как же хочется от Вадика избавиться!!! Димон проси каждый день в НН этот денежный мешок!!!
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Если Шипа согласится как ты на 25 его возьмут везде.
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Ответ Treize Avakado
Вадика в Вегас !
мышь туда не возьмут даже
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А это было бы мощно)
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Ответ Valentin Yurievich
А это было бы мощно)
вообще никак не будет! там только деньги!!!
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