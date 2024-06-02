Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо» на год и 25 млн рублей (Артур Хайруллин)
Дмитрий Кагарлицкий близок к переходу в «Торпедо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий Дмитрий Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо».
Соглашение с Кагарлицким будет подписано на один год. Зарплата новичка «Торпедо» составит 25 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В регулярном чемпионате-2023/24 на счету игрока 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс». В плей-офф форвард принял участие в 3 играх и не отметился результативными действиями.
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