Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо» на год и 25 млн рублей (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий близок к переходу в «Торпедо».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Нападающий Дмитрий Кагарлицкий близок к подписанию контракта с «Торпедо».

Соглашение с Кагарлицким будет подписано на один год. Зарплата новичка «Торпедо» составит 25 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 на счету игрока 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс». В плей-офф форвард принял участие в 3 играх и не отметился результативными действиями.

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11 комментариев
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Хорошее подписание! Дима еще может попылить! Особенно в большинстве…
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Шикарные подписание. Очков 50 должен набрать
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Ответ voropayev92@internet.ru
Хороший вариант для Димы
да! деньги хорошие, ни за что!!!
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Ответ Яяя Яяя
Вот и осыпалась позолота с одной "звёзды" ... Шипачёва, Радулова, Войнова подобное ждёт... Так и должно работать правило - цена соответствует качеству!!!
да ладно? правильные слова наконец-то!!! честно, да! этому и 25 много
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Хороший вариант для Димы
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На годик сойдёт, а там будет видно
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Будет молодняк учить уму-разуму.
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Коваленко надо кем то заменить .Дима отлично справился бы с этой ролью
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За 25 очков 25 млн...ну так-то ему распасовщик хороший нужен для того чтобы голы забивать, а у Нижнего там И. Ларионов-младший центрит...
Может тогда еще и Щипачева до кучи...
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Вот и осыпалась позолота с одной "звёзды" ... Шипачёва, Радулова, Войнова подобное ждёт... Так и должно работать правило - цена соответствует качеству!!!
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