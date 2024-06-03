Шуми Бабаев: «Переговоры по Замуле с «Филадельфией» начнутся в ближайшее время. Так же и по Чинахову в «Коламбусе»

Шуми Бабаев высказался о будущем Егора Замулы и Егора Чинахова.

1 июля игроки могут стать ограниченно свободными агентами.

– Думаю, в ближайшее время начнутся переговоры по Замуле с «Филадельфией».

Так же и по Чинахову, в « » назначили генерального менеджера. По этим игрокам будут переговоры.

– В клубах заинтересованы в том, чтобы игроки остались?

– Да, в клубах нам сразу сказали по окончанию сезона, что они заинтересованы, – сказал агент игроков .

В сезоне-2023/24 Егор Чинахов провел за «Коламбус» 53 матча и набрал 29 (16+13) очков.

Егор Замула отыграл за «Филадельфию» 66 игр и отметился 21 (5+16) баллом.