Шуми Бабаев: «Переговоры по Замуле с «Филадельфией» начнутся в ближайшее время. Так же и по Чинахову в «Коламбусе»
Шуми Бабаев высказался о будущем Егора Замулы и Егора Чинахова.
1 июля игроки могут стать ограниченно свободными агентами.
– Думаю, в ближайшее время начнутся переговоры по Замуле с «Филадельфией».
Так же и по Чинахову, в «Коламбусе» назначили генерального менеджера. По этим игрокам будут переговоры.
– В клубах заинтересованы в том, чтобы игроки остались?
– Да, в клубах нам сразу сказали по окончанию сезона, что они заинтересованы, – сказал агент игроков Шуми Бабаев.
В сезоне-2023/24 Егор Чинахов провел за «Коламбус» 53 матча и набрал 29 (16+13) очков.
Егор Замула отыграл за «Филадельфию» 66 игр и отметился 21 (5+16) баллом.