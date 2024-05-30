Антон Курьянов: «Хотим вернуть Чинахова в «Авангард». Но очень сомневаюсь, что Егор не останется в НХЛ. Это его приоритет, думаю»
Антон Курьянов ответил на вопрос о возможном переходе Егора Чинахова в «Авангард».
23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения контракта с «Коламбусом».
Форвард набрал 29 (16+13) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
– Правда ли, что Егор Чинахов может вернуться в «Авангард»?
– Варианты всегда есть, но лично мне тяжело в это поверить. Чинахов провел неплохой сезон за «Коламбус».
Мы хотим его вернуть, но я очень сомневаюсь, что Егор не останется в НХЛ. Думаю, это его главный приоритет.
– Есть ли вариант вернуть Клима Костина из НХЛ?
– У него еще год контракта в Северной Америке, по которому он имеет оклад в 2 миллиона долларов.
Наверное, тут тоже шансов практически нет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.