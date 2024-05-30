Антон Курьянов: «Хотим вернуть Чинахова в «Авангард». Но очень сомневаюсь, что Егор не останется в НХЛ. Это его приоритет, думаю»

Антон Курьянов ответил на вопрос о возможном переходе Егора Чинахова в «Авангард».

23-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения контракта с « ».

Форвард набрал 29 (16+13) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

– Правда ли, что может вернуться в «Авангард»?

– Варианты всегда есть, но лично мне тяжело в это поверить. Чинахов провел неплохой сезон за «Коламбус».

Мы хотим его вернуть, но я очень сомневаюсь, что Егор не останется в НХЛ. Думаю, это его главный приоритет.

– Есть ли вариант вернуть из ?

– У него еще год контракта в Северной Америке, по которому он имеет оклад в 2 миллиона долларов.

Наверное, тут тоже шансов практически нет, – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.