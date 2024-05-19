Марченко о русской тройке в «Коламбусе»: «Вдохновляет и мотивирует. Подсказываем друг другу на русском – в этом больше плюсов, чем минусов»
Кирилл Марченко рассказал об игре «русской тройки» в «Коламбусе».
Кроме него, в составе «Блю Джекетс» находятся российские форварды Егор Чинахов и Дмитрий Воронков, защитник Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов.
– Каково играть в НХЛ в единственной на сегодня российской тройке нападения в лиге?
– Да супер! Этот факт очень приятен, он вдохновляет и мотивирует. Мы тоже иногда сталкиваемся с проблемами и понимаем, что завтра уже можем играть в разных сочетаниях. Да и вообще не так, что все матчи проводим тройкой, – нас то объединяют, то разъединяют.
Мы играли не более половины матчей вместе, даже меньше. Вот с Вороном – 90-95% игр. А Чинаха часто ставили в первое звено с Джонни Годро и Буном Дженнером, это был самый частый вариант.
Конечно, хотелось бы по максимуму играть вместе, но это зависит от пользы, которую мы приносим команде в конкретный момент. Если перестаем – нас разводят.
Главное – побеждать, а не в каких сочетаниях вы играете. Но в том, что мы в своей тройке подсказываем друг другу на русском языке, плюсов больше, чем минусов. И понимаем хоккей примерно одинаково, так, как нас учили.
– Говорите на льду всегда по-русски?
– Когда играли 15 матчей в одной тройке, то да. Но так в игре больше кричу на английском. Так проще, и все понимают, – сказал форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.