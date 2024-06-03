Макдэвид в 6-й раз за карьеру набрал 10+ очков в серии плей-офф и сравнялся с Лемье по этому показателю. Лидирует Гретцки – 21 раз

Коннор Макдэвид сравнялся с Марио Лемье по одному из статистических показателей.

В шестой игре финала Западной конференции «Эдмонтон» обыграл «Даллас» (2:1, 4-2 в серии) и сыграет за Кубок Стэнли с «Флоридой».

27-летний форвард «Ойлерз» набрал 2 (1+1) очка в последнем матче и 10 (3+7) баллов за шесть игр противостояния.

Макдэвид в шестой раз за карьеру набрал 10 и более очков за серию. По этому показателю он сравнялся с Марио Лемье.

Его опережают только Уэйн Гретцки (21 серия), Марк Мессье (8) и Дени Савар (7).