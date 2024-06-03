Коннор Макдэвид: «Скиннер – элитный вратарь. Сегодня он украл для нас игру. Мы бы уже летели в Даллас, если бы не Стюарт»

Коннор Макдэвид поделился мнением об игре Стюарта Скиннера в серии с «Далласом».

«Эдмонтон» одержал победу в шестом матче финала Западной конференции против «Старз» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в финал Кубка Стэнли.

25-летний голкипер канадской команды сделал 34 сэйва и стал первой звездой встречи.

«Я не смогу сказать достаточного количества хвалебных слов. Думаю, Скиннер многое вынес из прошлогоднего плей-офф и теперь использует это.

Многие сомневаются в нем, плохо о нем говорят. Скиннер – элитный вратарь, это действительно так. Он был хорош на протяжении всей серии, давал нам шанс каждый вечер. А сегодня он просто украл для нас игру.

Если бы не он, мы бы уже летели в Даллас, а не говорили о победе», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.