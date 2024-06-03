Макдэвид о финале Кубка Стэнли: «Приятно, что «Эдмонтон» немного объединит Канаду, возможно. Суть спорта – объединять людей»
Коннор Макдэвид высказался о поддержке канадцев в финале Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале после того, как прошел «Даллас» (4-2 в серии) в финале Западной конференции.
«В финале Кубка Стэнли давление будет ощущаться, независимо от того, откуда ваша команда.
Конечно, мы канадская команда. У нас замечательные канадские болельщики. Приятно, что мы, возможно, немного объединим страну.
В этом вся суть спорта – объединять людей. И, надеюсь, мы сделаем это для канадцев по всей стране», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.