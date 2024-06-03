Макдэвид о финале Кубка Стэнли: «Приятно, что «Эдмонтон» немного объединит Канаду, возможно. Суть спорта – объединять людей»

Коннор Макдэвид высказался о поддержке канадцев в финале Кубка Стэнли.

« » сыграет против «Флориды» в финале после того, как прошел (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

«В финале Кубка Стэнли давление будет ощущаться, независимо от того, откуда ваша команда.

Конечно, мы канадская команда. У нас замечательные канадские болельщики. Приятно, что мы, возможно, немного объединим страну.

В этом вся суть спорта – объединять людей. И, надеюсь, мы сделаем это для канадцев по всей стране», – сказал капитан «Эдмонтона» .