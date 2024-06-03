Макдэвид о финале Кубка Стэнли: «Приятно, что «Эдмонтон» немного объединит Канаду, возможно. Суть спорта – объединять людей»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о поддержке канадцев в финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале после того, как прошел «Даллас» (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

«В финале Кубка Стэнли давление будет ощущаться, независимо от того, откуда ваша команда.

Конечно, мы канадская команда. У нас замечательные канадские болельщики. Приятно, что мы, возможно, немного объединим страну.

В этом вся суть спорта – объединять людей. И, надеюсь, мы сделаем это для канадцев по всей стране», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чувак, да за вас даже враги из Калгари болеют) Видел нарезки как по Калгари ходят в майках Ойлерз 😁😂
+1
0
+1
Спорт уже давно политика Коннор уж мы то точно знаем )
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий