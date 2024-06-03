Каменский о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид и Драйзайтль в одиночку не выиграют, нужно быть лучше как команда. У «Флориды» больше опыта игры в финале»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Владимир Тарасенко Советский спорт Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Валерий Каменский оценил силу финалистов Кубка Стэнли.

В решающей серии «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном». Первый матч состоится в ночь с 8 на 9 июня.

«Финал будет интересным. Команда из Канады давно не выигрывала Кубок Стэнли. Там любят хоккей, ждали этого давно.

Не бывает фаворитов в финале Кубка Стэнли. Решает все параметр ошибок: кто больше ошибется, тот и проиграл.

Обязательно буду переживать за наших ребят. Желаю им только победы.

Кубок выигрывает команда, связка МакдэвидДрайзайтль в одиночку не сможет выиграть кубок, нужно быть лучше как команда.

Есть мастеровитые игроки и во «Флориде»: Барков, Бобровский. Тарасенко знает, как выигрывать. У них больше опыта игры в финале, ибо они уже там были в прошлом году», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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5 комментариев
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Человек похоже ни секунды этого плей офф не смотрел, нижние звенья Эдмонтона прям раскрылись в последние две недели
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Как обычно бредовая аналитика ))

А если выиграют ? ) Ну и кстати там еще Бушар тащит нереально, Хайман и РНХ есть, который тоже хорош
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Касатки и Звезды согласны. Если выиграют где все это будет?) Команды находятся там где есть. Заслужено. За красивый хоккей. И за нефть 😃😜
+2
-2
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