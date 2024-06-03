Макдэвид о 10:35 по броскам в 6-й игре с «Далласом»: «Эдмонтон» закрыл серию. Не всегда получается сделать это красиво»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Стюарт Скиннер Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о соотношении бросков 10:35 в 6-й игре с «Далласом».

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

«Мы закрыли серию. Не всегда получается сделать это красиво, но мы это сделали. И только это сейчас имеет значение. 

Да, сегодня мы отказались от некоторых обострений, чтобы не рисковать. Парни ложились под шайбу и блокировали броски, Скиннер делал важные сэйвы в нужные моменты. Как бы то ни было, мы выполнили свою задачу, и это самое главное», – сказал капитан «Ойлерс». 

«Эдмонтон» выиграл 6-й матч серии с «Далласом» при 10 бросках в створ и повторил рекорд НХЛ для игр плей-офф

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