Глава РФС Дюков: «Доля интересующихся футболом достигла 80% в 2024-м – это спорт номер один в России. Мы вовлекли почти 1,4 миллиона детей, планируем еще 400 тысяч»
Президент РФС назвал число интересующихся футболом людей в России.
«В 2023 году РФС продолжил выполнение стратегии развития футбола до 2030 года по всем направлениям.
В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.
В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.
Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например.
Что касается студенческого футбола, то мы планируем привлечь более 300 тысяч студентов. В Юношеской футбольной лиге к 2030 году должно быть более 14 тысяч игроков и 400 команд», – сказал Александр Дюков.
P.S. Похоже спич-райтер от бывшего министра Матыцина перешёл на работу к Дюкову.
Но играть все равно будут те, за кого больше заплатят, а не талантливые.
А обещали, что я уже в апреле полечу на МС-21
почти все (!) женщины не интересуются футболом от слова совсем!
да и многие мужчины, и, тем более, молодёжь не сильно интересуются
фантазёры)
Дюков (с)