Глава РФС Дюков: «Доля интересующихся футболом достигла 80% в 2024-м – это спорт номер один в России. Мы вовлекли почти 1,4 миллиона детей, планируем еще 400 тысяч»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики детский футбол Александр Дюков Р-Спорт массовый спорт Футбол

Президент РФС назвал число интересующихся футболом людей в России.

«В 2023 году РФС продолжил выполнение стратегии развития футбола до 2030 года по всем направлениям.

В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.

В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.

Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например.

Что касается студенческого футбола, то мы планируем привлечь более 300 тысяч студентов. В Юношеской футбольной лиге к 2030 году должно быть более 14 тысяч игроков и 400 команд», – сказал Александр Дюков.

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29 комментариев
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И это подсчитано только 50% бюллетеней...
+21
-3
+18
Остальные 20% хоккеем
+11
-3
+8
Вот сказочный ######(трапач)!

P.S. Похоже спич-райтер от бывшего министра Матыцина перешёл на работу к Дюкову.
+11
-4
+7
У любого политика практически одно и то же: "Мы планируем достичь того-то..." И так в любой сфере, обо всём практически, планы огромнейшие и они каждый год, десятилетиями уже планируют и планируют. А когда-нибудь эти планы перейдут во что-то явное, осуществятся?
+5
0
+5
Так это заслуга РФС,что мы интересуемся футболом? Это хоть бесплатно?
+7
-2
+5
"200 тысяч уже готовы, ещё миллион на подходе" (С)
+6
-3
+3
Россия , если брать в процентном соотношении тех, кто им интересуется и тем, кому на него наплевать - не футбольная страна совершенно.
+2
0
+2
Ща фигуристы докажут ему, что фигурка спорт номер 1 в России.
+2
-1
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Ответ Петрович
У любого политика практически одно и то же: "Мы планируем достичь того-то..." И так в любой сфере, обо всём практически, планы огромнейшие и они каждый год, десятилетиями уже планируют и планируют. А когда-нибудь эти планы перейдут во что-то явное, осуществятся?
не для вас планируют...дома можете сидеть)))))))))
+1
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Гойдааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Ка Ман
Вовлекли-то вовлекли, а на выходе в клубах будут играть южноамериканцы и африканцы.
Бразильцев не трогай, если бы не они, Дюков бы даже в своей речи миллион не набрал
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А я наоборот отсыл к отечественному
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1,4 миллиона детей вовлечены, еще 400 тысяч на подходе.

Но играть все равно будут те, за кого больше заплатят, а не талантливые.
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Вовлекли-то вовлекли, а на выходе в клубах будут играть южноамериканцы и африканцы.
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Программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года.

А обещали, что я уже в апреле полечу на МС-21
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Цифра 80% мне что то сильно напоминает,что то другое.
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Хотел бы посмотреть дебаты Дюкова и Романа Ротенберга. И, возможно, кого-то из фигурки. О самом популярном спорте и всех вытекающих
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О каких школьных лигах идёт речь? Вы поля сначала школьные сделайте дальше Москвы и тренерам платить начните. Можно вместо агентских комиссий.
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Ага, спросили на улице "Вы знаете Спартак?" "Да" "Так и запишем - интересуется футболом"
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откуда они все берут эти фантастические цифры?))

почти все (!) женщины не интересуются футболом от слова совсем!

да и многие мужчины, и, тем более, молодёжь не сильно интересуются

фантазёры)
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Не …ну это он говорит правду с отрицательным коэффициентом…..попросту врет….обычное его дело…
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Москва,Столица. Матч Динамо-Спартак -15000.Верной дорогой идёте товарищи!!! Там где ваши чистые руки,там полный успех.
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Я также могу статистику выдумать, 1% людей верят словам Дюкова, и то она будет более правдивой.
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«200 тысяч подразделений готовы и еще миллион на подходе»
Дюков (с)
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Отличная работа Дюков.Правда скоро на стадионах,можно будет сносить трибуны,за не надобностью.
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напоминает стратегию фурсенки выиграть чемпионат мира через 8 лет
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ахахахаха, тотальное враньё опять! ещё один читающий по бумажке!
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