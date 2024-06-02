Глава РФС Дюков: «Доля интересующихся футболом достигла 80% в 2024-м – это спорт номер один в России. Мы вовлекли почти 1,4 миллиона детей, планируем еще 400 тысяч»

Президент РФС назвал число интересующихся футболом людей в России.

«В 2023 году продолжил выполнение стратегии развития футбола до 2030 года по всем направлениям.

В 2024 году доля интересующихся футболом достигла 80%. Футбол продолжает оставаться спортом номер один в стране. Массовый футбол – это фундамент всей системы. Мы вовлекли в футбол почти 1 миллион 400 тысяч детей. Планируем привлечь еще 400 тысяч.

В ближайшее время мы подпишем еще одно соглашение с министерством просвещения, чтобы развивать футбол в различных учебных заведениях. Планируем, что в Школьной футбольной лиге будет более тысячи команд.

Мы запустили программу привлечения в футбол детей еще в детских садах. Там мы конкурируем с художественной гимнастикой, например.

Что касается студенческого футбола, то мы планируем привлечь более 300 тысяч студентов. В Юношеской футбольной лиге к 2030 году должно быть более 14 тысяч игроков и 400 команд», – сказал .