Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Флорида» выиграет, надеюсь. Бобровский – вратарь номер один в НХЛ, а не Василевский»

Алексей Терещенко предположил, кто выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне.

В решающей серии «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном». Первый матч состоится в ночь с 8 на 9 июня.

«В финале получилась хорошая пара. Надеюсь, что «Флорида» выиграет. Болею за наших, да и они заслуживают по игре выступать в финале. Фаворита здесь быть не может. Это финал, о чем тут говорить?

В «Эдмонтоне» есть Макдэвид и Драйзайтль, но и во «Флориде» есть исполнители. Для меня всегда важно то, как играет команда: важна организация в атаке и в обороне, игра вратарей.

Сергей Бобровский – вратарь номер один в НХЛ, не Василевский, а именно Бобровский», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.