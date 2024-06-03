Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Флорида» выиграет, надеюсь. Бобровский – вратарь номер один в НХЛ, а не Василевский»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Советский спорт Андрей Василевский Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Алексей Терещенко предположил, кто выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне.

В решающей серии «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном». Первый матч состоится в ночь с 8 на 9 июня.

«В финале получилась хорошая пара. Надеюсь, что «Флорида» выиграет. Болею за наших, да и они заслуживают по игре выступать в финале. Фаворита здесь быть не может. Это финал, о чем тут говорить?

В «Эдмонтоне» есть Макдэвид и Драйзайтль, но и во «Флориде» есть исполнители. Для меня всегда важно то, как играет команда: важна организация в атаке и в обороне, игра вратарей.

Сергей Бобровский – вратарь номер один в НХЛ, не Василевский, а именно Бобровский», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
с какого бодуна проводящий первый приличный сезон после долгого периода провалов вратарь становится номером один в нхл? василевский уж точно достоин упоминаться в такого рода дискуссии, а вот боб - это даже не смешно
+3
0
+3
Вообще-то топ1 сейчас - это Шестеркин
0
0
0
Терещенко тот ещё эксперт вот так безапелляционно делать заявления.А Шестеркин вообще не при делах?Боб классный сезон проводит и дай бог ему поднять чашку,но говорить подобное не от большого ума.
0
0
0
Да и вообще вратарь номер один в истории лиги. Ну не какой-нибудь гей-пендос ведь должен быль на первом месте!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий