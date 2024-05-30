Алексей Терещенко: «Тардиф – больной человек. Сегодня делает рейтинг, завтра – отменяет. Что за руководитель такой? Лишний раз говорит о том, как принимаются решения»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко КХЛ ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Алексей Терещенко высказался относительно президента ИИХФ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Тардиф – больной человек. Сегодня он делает рейтинг, а завтра его отменяет.

Что это за руководитель такой? Он делает одно, общественность говорит: «Что ты творишь?», и он заново делает.

Это лишний раз говорит о том, как там принимаются решения и почему. Это только смех вызывает, не более», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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