Алексей Терещенко: «Тардиф – больной человек. Сегодня делает рейтинг, завтра – отменяет. Что за руководитель такой? Лишний раз говорит о том, как принимаются решения»

Алексей Терещенко высказался относительно президента ИИХФ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил после повышения России в рейтинге ИИХФ: «Комитет предложит новые правила составления. Сейчас рейтинг не имеет смысла».

«Тардиф – больной человек. Сегодня он делает рейтинг, а завтра его отменяет.

Что это за руководитель такой? Он делает одно, общественность говорит: «Что ты творишь?», и он заново делает.

Это лишний раз говорит о том, как там принимаются решения и почему. Это только смех вызывает, не более», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.