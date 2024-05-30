Алексей Терещенко: «Ружичка точно усилит «Спартак». Если история с кокаином повторится, этот бэкграунд будет мешать, а если нет – то нет»
Алексей Терещенко поделился мыслями о переходе Адама Ружички в «Спартак».
«Если история с кокаином повторится, то этот бэкграунд будет мешать, а если нет – то нет.
Я думаю, что Ружичка точно усилит «Спартак». Насколько я знаю, Ружичка – довольно неплохой игрок.
Будем надеяться, что он поможет «Спартаку» в достижении целей и все будет на уровне», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Напомним, в феврале 2024 года «Аризона» расторгла контракт со словацким игроком после того, как тот опубликовал видео, демонстрируя белый порошок и банковскую карту.