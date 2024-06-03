Кожевников про обмен Дроздова в ЦСКА: «Отдали бесплатно. Если бы поменяли на Полтапова, еще бы понял. «Салават» расслабился из-за нового лимита, подозреваю»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Александр Радулов КХЛ Линус Умарк Александр Кожевников Теему Хартикайнен Иван Дроздов Данил Башкиров Прохор Полтапов Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением об обмене Ивана Дроздова в ЦСКА.

За 24-летнего форварда, набравшего 56 очков в 71 игре прошлого сезона, «Салават Юлаев» получил трех молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

– Из последнего – странный обмен «Салавата Юлаева». Уфа отдала в ЦСКА своего лучшего бомбардира из числа тех, кто не попадал под лимит на легионеров, – белоруса Дроздова.

Ладно, отдали, но почему за такую скромную компенсацию – трех малоизвестных юниоров?

– Некоторые эксперты говорят, что компенсация, наоборот, приличная.

– Если бы Дроздова поменяли на Полтапова, интересного парня, который выстрелил год назад в ЦСКА роли новичка, но последний сезон завалил, я бы еще понял. А тут, по сути, бесплатно.

– Там в качестве компенсации как раз еще и деньги...

– Я так понимаю, что сегодня в нашем хоккее деньги не дефицит. А вот качественных форвардов – единицы на всю лигу.

– В чем видите мотивацию Уфы в данном обмене?

– Не знаю, какие взаимоотношения у «Салавата» и ЦСКА в плане спонсоров, гадать тут не буду. У меня есть подозрения, что Уфа хочет выкрутиться за счет легионеров, но это, на мой взгляд, очень опасный путь.

Я всегда был за лимит в пять легионеров, к нему в предстоящем сезоне мы возвращаемся. В нормальные времена он работал, но сейчас, когда европейцы в КХЛ практически не едут, особого смысла в нем нет.

Подозреваю, что из-за нового лимита «Салават» расслабился. Клуб потерял уже двух лидеров атаки – Дроздова и Башкирова, видимо, рассчитывая все компенсировать за счет североамериканцев. 

Знаете, мы обречены на ностальгию по золотой Уфе времен Радулова, Козлова, а потом Умарка и Хартикайнена, изящная была команда.

В нынешних условиях по политическим причинам пересобрать ее невозможно, поэтому курс Уфы и считаю рискованным, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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8 комментариев
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Он прикидывается чтоли?)
ЦСКА тупо забрал игрока 1 звена Салавата (с действующим контрактом!!!!!!!) по указке сверху за бесценок.
Все в стиле двух армейских клубов.
В прошлые года Цска также забирал по беспределу у Салавата Юлаева Капризова и Слепышева.
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Спонсор ЦСКА и СЮ один и тот же - Роснефть
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Ахххахахах, дед все оправдывает армейцев)
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Где-то в кабинете Уфа-арены: "вы слышали, что можно пригласить 5 легионеров??? Предлагаю отдать почти даром игрока первого звена с очень маленькой зп и искать котов в мешке из АХЛ за 70-80 млн!"
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Ответ Тимур Тимербаев
Он прикидывается чтоли?) ЦСКА тупо забрал игрока 1 звена Салавата (с действующим контрактом!!!!!!!) по указке сверху за бесценок. Все в стиле двух армейских клубов. В прошлые года Цска также забирал по беспределу у Салавата Юлаева Капризова и Слепышева.
Все эти кожевниковы, плющевы и другие пашковы даже игры не смотрят, откуда им знать, что Роснефть может забрать любого игрока Уфы?
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Короче Уфа еще и виновата по мнению алкаша что делает ставку на легионеров , а как быть если чуть кто появляется и тут же кони высасывают своим пылесосом
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Ответ Тимур Тимербаев
Он прикидывается чтоли?) ЦСКА тупо забрал игрока 1 звена Салавата (с действующим контрактом!!!!!!!) по указке сверху за бесценок. Все в стиле двух армейских клубов. В прошлые года Цска также забирал по беспределу у Салавата Юлаева Капризова и Слепышева.
У СЮ же долги висят, вот ЦСКА помогает им, выкупают игроков и ещё сверху молодых парней им дают.
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Ответ Serh08
У СЮ же долги висят, вот ЦСКА помогает им, выкупают игроков и ещё сверху молодых парней им дают.
Прикольно, ещё бы добавил, а ещё дают два мешка картошки, огурцов и пачку печенья.))) Долги висят потому что спонсор Роснефть не в полном объеме выделяет деньги. У СЮ и ЦСКА один спонсор, но ЦСКА берет кого захочет, а СЮ деваться некуда.
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