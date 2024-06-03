Кожевников про обмен Дроздова в ЦСКА: «Отдали бесплатно. Если бы поменяли на Полтапова, еще бы понял. «Салават» расслабился из-за нового лимита, подозреваю»

Александр Кожевников поделился мнением об обмене Ивана Дроздова в ЦСКА.

За 24-летнего форварда, набравшего 56 очков в 71 игре прошлого сезона, «Салават Юлаев» получил трех молодых игроков системы ЦСКА и денежную компенсацию.

– Из последнего – странный обмен «Салавата Юлаева». Уфа отдала в ЦСКА своего лучшего бомбардира из числа тех, кто не попадал под лимит на легионеров, – белоруса Дроздова.

Ладно, отдали, но почему за такую скромную компенсацию – трех малоизвестных юниоров?

– Некоторые эксперты говорят, что компенсация, наоборот, приличная.

– Если бы Дроздова поменяли на Полтапова, интересного парня, который выстрелил год назад в ЦСКА роли новичка, но последний сезон завалил, я бы еще понял. А тут, по сути, бесплатно.

– Там в качестве компенсации как раз еще и деньги...

– Я так понимаю, что сегодня в нашем хоккее деньги не дефицит. А вот качественных форвардов – единицы на всю лигу.

– В чем видите мотивацию Уфы в данном обмене?

– Не знаю, какие взаимоотношения у «Салавата» и ЦСКА в плане спонсоров, гадать тут не буду. У меня есть подозрения, что Уфа хочет выкрутиться за счет легионеров, но это, на мой взгляд, очень опасный путь.

Я всегда был за лимит в пять легионеров, к нему в предстоящем сезоне мы возвращаемся. В нормальные времена он работал, но сейчас, когда европейцы в КХЛ практически не едут, особого смысла в нем нет.

Подозреваю, что из-за нового лимита «Салават» расслабился. Клуб потерял уже двух лидеров атаки – Дроздова и Башкирова, видимо, рассчитывая все компенсировать за счет североамериканцев.

Знаете, мы обречены на ностальгию по золотой Уфе времен Радулова, Козлова, а потом Умарка и Хартикайнена, изящная была команда.

В нынешних условиях по политическим причинам пересобрать ее невозможно, поэтому курс Уфы и считаю рискованным, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.