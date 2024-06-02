Александр Кожевников: «В НХЛ выше уровень, сильнейшая лига мира. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ – неправильно»

Александр Кожевников сравнил уровень КХЛ и НХЛ.

– По итогам ЧМ можно сделать вывод о развитии хоккея на Западе?

– В НХЛ выше уровень, конечно. Там сильнейшая лига мира, все едут туда. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ – это неправильно. Некорректно смотреть на вопрос под таким углом, – сказал двукратный олимпийский чемпион.