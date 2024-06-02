Александр Кожевников: «В НХЛ выше уровень, сильнейшая лига мира. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ – неправильно»

Теги НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников сравнил уровень КХЛ и НХЛ.

– По итогам ЧМ можно сделать вывод о развитии хоккея на Западе?

– В НХЛ выше уровень, конечно. Там сильнейшая лига мира, все едут туда. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ – это неправильно. Некорректно смотреть на вопрос под таким углом, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев
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Похоже сегодня пока трезвый, уже хорошо!!👌
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+3
Тактично сказал, что НХЛ круче КХЛ. Так это и так ясно.
+2
-1
+1
Дозвонились пока трезвый?
У меня с батей та же история, стараюсь звонить с утра по-раньше
+1
-1
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