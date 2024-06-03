Александр Кожевников: «Давайте снимем фильм по финалу Олимпиады-2018 – нужно поддержать российский хоккей. Еще надо отметить 10 лет победы на ЧМ в Минске»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею Пхенчхан-2018 Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир кино Хоккей

Александр Кожевников предложил снять фильм о победе сборной России на ОИ-2018.

В решающем матче олимпийского хоккейного турнира в 2018 году Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

– Удивила серия панических интервью. Их авторы говорили о том, что на чемпионате мира был какой-то космический уровень хоккея, поэтому мы, когда вернемся на мировую арену, не попадем даже в пятерку.

Я считаю, что это «все пропало» идет нам во вред, с ним надо завершать. О каком космическом уровне чемпионата мира можно говорить, если в финале за два с половиной периода забрасывается ноль шайб?

В матче за третье место канадцы откровенно валяют дурака и убегают от бронзы. А на закуску всего этого абсурда выкатывают мировой рейтинг, на котором мы, давно от всего отстраненные, – на втором месте!

Наоборот, в таких условиях российский хоккей нужно поддерживать. Ему действительно сложно – какие бы чудеса ни показывали клубы, без сборной России он многое теряет.

Поэтому надо отметить десятилетие нашей победы на чемпионате мира в Минске. Вспомнить золото Олимпиады в Пхенчхане. Знаю, что у многих огромная ностальгия по этой победе, пока последней в нашей истории. Так зачем слушать кликуш?

– Что еще предложите?

– Давайте снимем фильм по золотому финалу Олимпиады, напомним о нем новому поколению, которое в силу возраста могло упустить и Минск-2014, и Пхенчхан-2018, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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16 комментариев
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Давайте. Вот ты и выступи спонсором съемок. Или опять на госбюджетные?..
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Отметить 10 лет без побед на ЧМ? Классный повод. Збс придумал! Хотя ему, видимо, без разницы, за что стопку поднимать.
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Куда более показательным для российского хоккея является ОИ-2014 и ЧМ-2015. Но об этом молодому поколению знать ни в коем случае нельзя.
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Про позор 2018-го кино снимать???
саша, закуси.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Давайте. Вот ты и выступи спонсором съемок. Или опять на госбюджетные?..
а он же остался в ссср у него всё бюджетное...
+4
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Ну так можно снять фильм про победу на ЧМ 2008,скоро двадцатилетие, потом за победу 2009 года, и так далее... Популярность хоккея, скорее всего возрастет, а вот качество подготовки тренерских кадров и хоккеистов, вряд ли. Кстати, на ОИ в Нагано, счёт в финальной игре был 1:0. Тоже плохое качество хоккея было?
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В роли Ротенберга - Панин
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В золотом финале было на гране позора.Но Гусь с Капризом спасли.А кино на фиг никому не нужно-деньги на ветер.
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Это настоящие слова или опять скажет, что журналисты выдумали, этот бредовый поток сознания?
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Тостующий пьет до дна!
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Вот это Саня и сказанул 😂😂😂
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Что надо было такое выпить чтобы такое сказать 🫤🫤🫤
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Победобесие у русских "синяков" в крови..
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Снять «Универ в Корее», дочь в ролях
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Ответ Melnikov1968
Ну так можно снять фильм про победу на ЧМ 2008,скоро двадцатилетие, потом за победу 2009 года, и так далее... Популярность хоккея, скорее всего возрастет, а вот качество подготовки тренерских кадров и хоккеистов, вряд ли. Кстати, на ОИ в Нагано, счёт в финальной игре был 1:0. Тоже плохое качество хоккея было?
Надо сейчас начинать готовиться к 2028 году. 20 лет победе в ЧМ и 10 на ОИ!))
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Ответ Yuidzumi
Тостующий пьет до дна!
Вот тоже подумал что выпил чтоб такое сказать
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