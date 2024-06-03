Александр Кожевников: «Давайте снимем фильм по финалу Олимпиады-2018 – нужно поддержать российский хоккей. Еще надо отметить 10 лет победы на ЧМ в Минске»

Александр Кожевников предложил снять фильм о победе сборной России на ОИ-2018.

В решающем матче олимпийского хоккейного турнира в 2018 году Россия обыграла Германию в овертайме со счетом 4:3.

– Удивила серия панических интервью. Их авторы говорили о том, что на чемпионате мира был какой-то космический уровень хоккея, поэтому мы, когда вернемся на мировую арену, не попадем даже в пятерку.

Я считаю, что это «все пропало» идет нам во вред, с ним надо завершать. О каком космическом уровне чемпионата мира можно говорить, если в финале за два с половиной периода забрасывается ноль шайб?

В матче за третье место канадцы откровенно валяют дурака и убегают от бронзы. А на закуску всего этого абсурда выкатывают мировой рейтинг, на котором мы, давно от всего отстраненные, – на втором месте!

Наоборот, в таких условиях российский хоккей нужно поддерживать. Ему действительно сложно – какие бы чудеса ни показывали клубы, без сборной России он многое теряет.

Поэтому надо отметить десятилетие нашей победы на чемпионате мира в Минске. Вспомнить золото Олимпиады в Пхенчхане. Знаю, что у многих огромная ностальгия по этой победе, пока последней в нашей истории. Так зачем слушать кликуш?

– Что еще предложите?

– Давайте снимем фильм по золотому финалу Олимпиады, напомним о нем новому поколению, которое в силу возраста могло упустить и Минск-2014, и Пхенчхан-2018, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.