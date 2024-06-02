Кожевников о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «Бобровский заслужил, красавец! Он там главное действующее лицо, все от его игры зависит»
Александр Кожевников высказался о выходе Сергея Бобровского в финал плей-офф НХЛ.
Сегодня «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли. Бобровский сделал 23 сэйва.
«Бобровский заслужил, красавец! Понятно, что во «Флориде» все от его игры зависит. В лице Тарасенко «Пантерс» получили игрока высочайшего уровня, просчитали, как все будет. Еще взяли Кайла Окпосо из «Баффало», вот и результат. Забивать есть кому, вратарь – просто красавчик!
Бобровский там самое главное действующее лицо. В финале будем переживать за него. Для Сергея это будет второй финал подряд, ему надо выигрывать. Взрослый заслуженный человек должен иметь эту награду – Кубок Стэнли», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко
Вопрос: нужно набросить на хоккейную тему.
Ответ: Позвоните Кожевникову. Спрашивать можно про все, но лучше про хоккей. Еще лучше - про НХЛ.