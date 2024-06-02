Кожевников о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «Бобровский заслужил, красавец! Он там главное действующее лицо, все от его игры зависит»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Кайл Окпосо Владимир Тарасенко Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о выходе Сергея Бобровского в финал плей-офф НХЛ.

Сегодня «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли. Бобровский сделал 23 сэйва.

«Бобровский заслужил, красавец! Понятно, что во «Флориде» все от его игры зависит. В лице Тарасенко «Пантерс» получили игрока высочайшего уровня, просчитали, как все будет. Еще взяли Кайла Окпосо из «Баффало», вот и результат. Забивать есть кому, вратарь – просто красавчик!

Бобровский там самое главное действующее лицо. В финале будем переживать за него. Для Сергея это будет второй финал подряд, ему надо выигрывать. Взрослый заслуженный человек должен иметь эту награду – Кубок Стэнли», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко

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5 комментариев
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Он хоть игры смотрит?! Там почти все здорово играют, а не только Бобровский
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Бобровский крут, но в этом году не только его заслуга. Вся команда прибавила.
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Можно этих пендосов-бегунков вообще всех разогнать, всё равно в каждом матче решают русские, а от тех геев толку не особо
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тем временем Кайл Окпосо не забросил ни одной шайбы за Флориду😂
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ЧатGPT для ленивых репортеров sports.ru
Вопрос: нужно набросить на хоккейную тему.
Ответ: Позвоните Кожевникову. Спрашивать можно про все, но лучше про хоккей. Еще лучше - про НХЛ.
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