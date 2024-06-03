Драйзайтль о выходе в финал Кубка Стэнли: «Прекрасное чувство. «Эдмонтон» прошел через несколько болезненных лет и многому научился»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль поделился эмоциями от выхода «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

В шестой игре финала Западной конференции «Ойлерз» обыграли «Даллас» со счетом 2:1 (4-2 в серии).

В финале Кубка Стэнли они сыграют с «Флоридой».

«Это многое для меня значит. Мы прошли через несколько болезненных лет и многому научились на этом пути.

То, что мы смогли [закончить серию] дома, для города, для болельщиков и для самих себя – это здорово. Конечно, это прекрасное чувство.

Но, несмотря на это, сейчас у нас есть более важные мечты и цели», – сказал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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5 комментариев
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Ойлерс набрали чудовищный ход, какие-то космические цифры большинства-меньшинства. Но есть некие качели нефянников, вытекающие из их собственных игровых проблем (периодическое подвисание лидеров не в счет, в первую очередь, нервная игра вратаря и защиты, безотносительно выставленного Кноблаухом монолита в последней игре с Далассом). Флорида выглядит более цельной именно как команда. В любом случае пантеры лучшая проверка для всех лучших и худших качеств Эдмонтона. P.s. Драйзайтль конечно вызывает уважение, год за годом выдает отличную игру, и вообще не разу не потерялся на фоне сами-знаете-кого.
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