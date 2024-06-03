Драйзайтль про гол Макдэвида в 6-м матче серии с «Далласом»: «В мире есть только один игрок, который способен на такое»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о шайбе Коннора Макдэвида в 6-м матче с «Далласом».

Капитан «Ойлерс» открыл счет в большинстве в первом периоде шестого матча финала Западной конференции (2:1, 4-2). 

Канадец получил шайбу от Драйзайтля в зоне соперника, обыграл Сэма Стила и Миро Хейсканена, после чего отправил шайбу в ворота Джейка Эттинджера. 

«Это было превосходно. Я видел подобные моменты и раньше, но это было здорово. В мире есть только один игрок, который способен на такое.

Я не знаю, что тут еще можно сказать. Он знает, что, я о нем думаю. Все знают. Так что вот», – сказал немецкий нападающий.

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37 комментариев
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И имя его - Бегунок!
+28
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+28
Лучший в мире на данный момент, как ни крути
+23
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+23
Толку от этих голов, все равно в плей-офф ничего не покажут, в первом круге свипом отлетят 😂
+18
-2
+16
Изюминка в это голе,что он не просто толкнул шайбу в ворота,а так элегантно щелкнул по ней,красота!
+15
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+15
Ответ Al_P
Комментарий скрыт
ахахахахах. так-то его уже вроде как все закрыли!))) и Ванкувер, и Даллас. И вообще он только в регулярке в ничего не значащих матчах стату набивать умеет.
+15
-3
+12
Мак Дэвид. похоже, лучший игрок не только сейчас, но и всех времен, дело даже не в статистике, а в его умениях.
+12
-2
+10
Ответ See what
Гретцки ничего выдающегося не показывал в плане техники. Запомнился только щелчками с о-о-огро-омным замахом, а вся игра Лемьё строилась на его выдающихся физхических данных, наверно ещё и Орра надо вспомнить, но уникальный игровой стиль сделал его инвалидом в 28 лет - нельзя использовать колени как вторые локти.
Лучший хоккейный ум, просчитывающий игру на 5 шагов вперед умел лишь замахнуться клюшкой😆😆😆😆самый таланьливый в истории просто физуха😆😆😆😆Браво😆😆😆😆Пересмотривайте их игры и больше не пишите глупости.
+6
0
+6
Ответ See what
Гретцки ничего выдающегося не показывал в плане техники. Запомнился только щелчками с о-о-огро-омным замахом, а вся игра Лемьё строилась на его выдающихся физхических данных, наверно ещё и Орра надо вспомнить, но уникальный игровой стиль сделал его инвалидом в 28 лет - нельзя использовать колени как вторые локти.
большей глупости про 99 и 66 я не читал ни разу😆😆😆
+6
0
+6
Ответ Al_P
флорида круче
да да да. Само собой. (но нет).
+4
0
+4
Ответ See what
Гретцки ничего выдающегося не показывал в плане техники. Запомнился только щелчками с о-о-огро-омным замахом, а вся игра Лемьё строилась на его выдающихся физхических данных, наверно ещё и Орра надо вспомнить, но уникальный игровой стиль сделал его инвалидом в 28 лет - нельзя использовать колени как вторые локти.
С таким же успехом можно утверждать, что и МакДэвида природа одарила лютой скоростью. Такие вещи не натренируешь. На самом деле, тем и примечательнее Гретцки: не обладая какой-то запредельной физухой нагибал всех с огромным отрывом.
+3
0
+3
В этом году, начиная с 1927 -го, когда Кубок стал разыгрываться исключительно между клубами Национальной Хоккейной Лиги, он будет вручён победителям в 97-й раз. В составе Флориды(да и двух выбывших финалистов с Востока и Запада) пока нет игрока под таким номером)
+3
0
+3
Манекены Далласа не подвели, подарили всем фанатам хоккея шикарный хайлайт!
+3
-1
+2
Да, это вам не тупо из офиса пулять.. Мастер.. 👍
+1
0
+1
Ответ See what
Мак Дэвид. похоже, лучший игрок не только сейчас, но и всех времен, дело даже не в статистике, а в его умениях.
один из
+2
-1
+1
Ответ See what
Мак Дэвид. похоже, лучший игрок не только сейчас, но и всех времен, дело даже не в статистике, а в его умениях.
Чем Марио хуже? в умениях, кроме скорости? По хоккейному уму Макди уступаеи тому же Марио. А 99му уступает еще сильней
+5
-4
+1
Ответ Splin
Чем Марио хуже? в умениях, кроме скорости? По хоккейному уму Макди уступаеи тому же Марио. А 99му уступает еще сильней
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
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Ответ Hopheyeveryday Kos
Именно поэтому фильм "Горбатая гора " снимался в тех краях ! "Бегунки, они заполонили всю планету...заполонили всю" )))
Комментарий удален модератором
Ответ akrets
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
Ну спрашивал, к примеру, в чем Марио проигрывает в этих умених, кроме скорости.
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Ответ akrets
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
хм, самый техничный ок. Умелый, в плане? этож всеж совершенно разные вещи
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Ответ Splin
Разве у 99го не было умений на скорости? Достаточно посмотреть игры и понять что это не так. Мне сразу вспоминается его гол в меньшинсиве за СЛ против НД. Да и никто же не спорит что МакДи быстрей и техничней😊✌️но ограничивать умения 99го лишь замахом этож полнейший абсурд.
Тут я с вами полностью согласен
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Ответ akrets
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
Разве у 99го не было умений на скорости? Достаточно посмотреть игры и понять что это не так. Мне сразу вспоминается его гол в меньшинсиве за СЛ против НД. Да и никто же не спорит что МакДи быстрей и техничней😊✌️но ограничивать умения 99го лишь замахом этож полнейший абсурд.
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Ответ akrets
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
мой коммент про 99 и 66 относился к тексту что 99 это лишь замах, 66 просто физуха. Умения МакДи я и не отрицаю
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Ответ akrets
Вообще-то, умения на скорости- это и есть умения, когда речь идет о них. Ваша миссия по отстаиванию наследия Великого, заслуживает уважения, но тут вы переигрываете. Макдэвид- самый техничный и умелый) комментарий был именно о умениях
А разве хоккейный интеллект не умение? да и если отойти от "ума" , 66ой ни в чем не хуже, в умениях. Только скорость
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Ответ Deleted
Комментарий удален
коленями укрывал и оттеснял соперников от шайбы
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Ответ Deleted
Комментарий удален
в прыжке😆😆😆😆😆
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Ответ Mike
С таким же успехом можно утверждать, что и МакДэвида природа одарила лютой скоростью. Такие вещи не натренируешь. На самом деле, тем и примечательнее Гретцки: не обладая какой-то запредельной физухой нагибал всех с огромным отрывом.
хоть кто то верно подметил, что ни обладая супертехникой, ударом, скоростью, хотя про скорость 99 надо отдельно, специфическая манера катания всеж была, а лучший чуть ли не по всем показателям и с космическим отрывом
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Ответ See what
Гретцки ничего выдающегося не показывал в плане техники. Запомнился только щелчками с о-о-огро-омным замахом, а вся игра Лемьё строилась на его выдающихся физхических данных, наверно ещё и Орра надо вспомнить, но уникальный игровой стиль сделал его инвалидом в 28 лет - нельзя использовать колени как вторые локти.
Комментарий удален
Крутой гол, конечно, ещё и очень важный и нужный. Но блин от него ждёшь ещё большего, настолько он высокую планку поставил.
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Игроки Далласа просто стояли и ничего не делали. В чем красота?
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