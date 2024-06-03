Драйзайтль про гол Макдэвида в 6-м матче серии с «Далласом»: «В мире есть только один игрок, который способен на такое»

Леон Драйзайтль высказался о шайбе Коннора Макдэвида в 6-м матче с «Далласом».

Капитан «Ойлерс» открыл счет в большинстве в первом периоде шестого матча финала Западной конференции (2:1, 4-2).

Канадец получил шайбу от в зоне соперника, обыграл Сэма Стила и Миро Хейсканена, после чего отправил шайбу в ворота Джейка Эттинджера.

«Это было превосходно. Я видел подобные моменты и раньше, но это было здорово. В мире есть только один игрок, который способен на такое.

Я не знаю, что тут еще можно сказать. Он знает, что, я о нем думаю. Все знают. Так что вот», – сказал немецкий нападающий.