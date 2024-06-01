Драйзайтль о Бушаре: «Он поднял игру на новый уровень. Эван спокоен, хорошо защищается и всегда делает правильный ход с шайбой»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Леон Драйзайтль Эван Бушар Хоккей

Леон Драйзайтль высоко оценил игру Эвана Бушара в плей-офф НХЛ.

Защитник «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2). 

Таким образом, Эван Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.

«Он хорош. Он так спокоен. Почти всегда делает правильный ход с шайбой и хорошо защищается.

Он просто поднял свою игру на новый уровень. В его игре нет никакого напряжения», – сказал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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