Драйзайтль о Бушаре: «Он поднял игру на новый уровень. Эван спокоен, хорошо защищается и всегда делает правильный ход с шайбой»
Леон Драйзайтль высоко оценил игру Эвана Бушара в плей-офф НХЛ.
Защитник «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (3:1, 3-2).
Таким образом, Эван Бушар достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.
«Он хорош. Он так спокоен. Почти всегда делает правильный ход с шайбой и хорошо защищается.
Он просто поднял свою игру на новый уровень. В его игре нет никакого напряжения», – сказал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.