Драйзайтль о Бушаре: «Он поднял игру на новый уровень. Эван спокоен, хорошо защищается и всегда делает правильный ход с шайбой»

Леон Драйзайтль высоко оценил игру Эвана Бушара в плей-офф НХЛ.

Защитник «Эдмонтона» набрал 2 (0+2) балла в пятом матче финала Западной конференции с « » (3:1, 3-2).

Таким образом, достиг отметки 50 очков в плей-офф за 45 матчей.

«Он хорош. Он так спокоен. Почти всегда делает правильный ход с шайбой и хорошо защищается.

Он просто поднял свою игру на новый уровень. В его игре нет никакого напряжения», – сказал форвард « » .