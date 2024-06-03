Макдэвид об «Эдмонтоне» в финале Кубка Стэнли: «Мы всегда к этому стремились. Было много проблем роста, пришлось извлечь множество уроков»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о выходе «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» вышли в финал впервые с 2006 года, обыграв «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Форвард выступает за клуб с 2015 года. Он был выбран «Ойлерс» под 1-м номером на драфте. 

«Безусловно, у нас было много проблем роста. Пришлось извлечь множество уроков. Теперь приятно быть в таком положении. 

Мы всегда к этому стремились. И сейчас у меня прекрасные ощущения от этого вечера», – сказал капитан канадского клуба, набравший 2 (1+1) очка в шестой игре серии. 

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2 комментария
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Посмотрим, какой у вас рост против фаворита в лице Флориды. Хотелось бы, чтобы финал был хотя бы упорным.
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Какой непредсказуемый вид спорта, этот ваш Хоккей , точнее эта лига НХЛ. Команда, которая всем подряд влетала в начале сезона, в конце оказалась в финале Кубка Стэнли. Это очень интересно. Неужели такую большую роль играет тренер в команде? Либо они просто слили прошлого. Но, объективности ради, в этой команде минимум 5 супертоповых игроков, в отличии от других клубов
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