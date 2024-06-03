Макдэвид об «Эдмонтоне» в финале Кубка Стэнли: «Мы всегда к этому стремились. Было много проблем роста, пришлось извлечь множество уроков»

Коннор Макдэвид высказался о выходе «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли.

«Ойлерс» вышли в финал впервые с 2006 года, обыграв « » в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

Форвард выступает за клуб с 2015 года. Он был выбран «Ойлерс» под 1-м номером на драфте.

«Безусловно, у нас было много проблем роста. Пришлось извлечь множество уроков. Теперь приятно быть в таком положении.

Мы всегда к этому стремились. И сейчас у меня прекрасные ощущения от этого вечера», – сказал капитан канадского клуба, набравший 2 (1+1) очка в шестой игре серии.

«Эдмонтон» – в финале спустя 18 лет! Нанесли 10 бросков за матч – и все равно победили