Хоккеисты «Металлурга» посетили «Парижский полумарафон» в Челябинской области

Теги Металлург Мг Бег Полумарафон КХЛ Кубок Гагарина Егор Коробкин Данил Гололобов Роман Канцеров Хоккей

Игроки «Металлурга» посетили «Парижский полумарафон» в Челябинской области.

2 июня в селе Париж Челябинской области состоялся легкоатлетический забег «Парижский полумарафон», гостями которого стали игроки «Металлурга».

В «Парижском полумарафоне» приняли участие 2 200 человек из разных регионов России, а также представители Казахстана и Беларуси.

1 июня для гостей и участников прошли деловая и культурная программы, а 2 июня – спортивная, которая включала в себя забеги на восемь различных дистанций, северную ходьбу и велозаезд.

Спортивную часть мероприятия посетили хоккеисты «Металлурга» – Егор КоробкинРоман Канцеров и Данил Гололобов

Игроков «Магнитки» приветствовали на главной сцене «Парижского полумарафона», после чего гости и участники забега смогли пообщаться с обладателями Кубка Гагарина и получить их автографы.

«Мы очень рады оказаться на таком грандиознейшем мероприятии! «Парижский полумарафон» – это праздник спорта в Челябинской области.

Уровень мероприятия просто максимальный, запредельный. В последнее время видно, что повышается интерес к спорту, и это грандиозное мероприятие как раз это демонстрирует.

Пробежало более двух тысяч человек, это очень круто. Надо продолжать делать больше таких мероприятий», – сказал нападающий «Металлурга» Коробкин.

Фото: khl.ru

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4 комментария
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Смешно. "Парижский полумарафон" в Челябинске.
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Но есть нюанс (с)
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Ответ David Rigert
Смешно. "Парижский полумарафон" в Челябинске.
Ничего смешного, полумарафон в селе Париж Челябинской области, по-русски так и будет называться😏
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