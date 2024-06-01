Президент «Металлурга» Рашников о Разине: «Ставили подготовить команду в этом сезоне, в следующем – выиграть Кубок Гагарина. Немного опередил события»

Виктор Рашников прокомментировал выигрыш «Металлургом» Кубка Гагарина.

Уральский клуб обыграл «Локомотив» (4-0 в серии) в финальной серии.

«Наша команда стала самой молодой командой, которая выиграла . В этом сезоне 14 хоккеистов-воспитанников играли в чемпионате. Семь игроков – в финале плей-офф.

Для усиления развития хоккея с этого года появится еще одна команда – «Магнитка», которая будет выступать в ВХЛ.

Год назад мы приняли решение о строительстве академии. В октябре мы заканчиваем проект и приступаем к строительству. В конце 2026 – в начале 2027 года мы должны запустить ее.

Когда мы с составляли программу на два года, мы ставили в этом году – подготовить команду, а в следующем – уже выиграть кубок. Андрей Владимирович немного опередил события.

Тем не менее задачу на следующий год никто не отменял», – сказал президент « » .