Президент «Металлурга» Рашников о Разине: «Ставили подготовить команду в этом сезоне, в следующем – выиграть Кубок Гагарина. Немного опередил события»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Виктор Рашников прокомментировал выигрыш «Металлургом» Кубка Гагарина.

Уральский клуб обыграл «Локомотив» (4-0 в серии) в финальной серии.

«Наша команда стала самой молодой командой, которая выиграла Кубок Гагарина. В этом сезоне 14 хоккеистов-воспитанников играли в чемпионате. Семь игроков – в финале плей-офф.

Для усиления развития хоккея с этого года появится еще одна команда – «Магнитка», которая будет выступать в ВХЛ.

Год назад мы приняли решение о строительстве академии. В октябре мы заканчиваем проект и приступаем к строительству. В конце 2026 – в начале 2027 года мы должны запустить ее.

Когда мы с Андреем Разиным составляли программу на два года, мы ставили в этом году – подготовить команду, а в следующем – уже выиграть кубок. Андрей Владимирович немного опередил события.

Тем не менее задачу на следующий год никто не отменял», – сказал президент «Металлурга» Виктор Рашников.

5 комментариев
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Вот так опередили график что тут скажешь-круто.
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Нечего и не скажешь - молодец Разин, опередил график.
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Задачу не кто не отменял...Новый сезон новый кубок....Вперёд наш Металлург!!!!!
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Не уволили за перевыполнение задачи и то ладно
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Дай бог в следующем в текущем году как раз и подготовит к сезону.
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