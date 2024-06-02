Гераськин о чемпионском параде «Металлурга»: «Не представлял, сколько людей придет. Их было очень много. Все поддерживали, махали и сигналили. Было очень приятно»

Теги Металлург Мг болельщики КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин поделился впечатлениями от чемпионского парада «Металлурга».

– Игорь, расскажи, что ты испытывал, когда был на чемпионской сцене? Это был тот вечер, когда тебе не нужно было играть на арене. Ты мог просто стоять и улыбаться, а тебе все равно аплодировали. 

– Было очень приятно. Столько людей пришло... Уже месяц прошел с того момента, как мы завоевали чемпионство, но они все равно пришли и поддержали нас. Все это для людей. Пусть наслаждаются.

– Андрей Владимирович Разин сказал, что он был в шоке, когда увидел, сколько людей встречало команду на улицах Магнитогорска.

– Да, если честно, я не представлял, сколько людей придет. Но их было очень много по всему маршруту. Все поддерживали, махали и сигналили. Повторюсь: было очень приятно.

– Какая часть парада тебе понравилась больше всего?

– Да даже не знаю. Весь день был просто великолепным, мне все понравилось. Трудно что-то отметить. Сама поездка на чемпионском автобусе получилась очень запоминающейся.

– На всю жизнь?

– Думаю, да. Для меня это первый Кубок и первое такое чествование. Само собой, это запомнится, – сказал нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин.

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