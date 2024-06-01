Коробкин о чемпионском параде «Металлурга»: «Впечатления очень крутые! В жизни не раздавал столько автографов»

Егор Коробкин поделился впечатлениями от чемпионского парада «Металлурга».

Мероприятие состоялось 31 мая в Магнитогорске. « » в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл .

«Впечатления от парада очень крутые! Собралось очень много болельщиков, все говорят добрые слова и радуется. В нашем городе праздник. Здорово, что мы дарим детям и взрослым много радости и счастья. Наверное, я в жизни не раздавал столько автографов, сколько сегодня.

Думаю, рука скоро устанет. Но не настолько сильно, когда играешь в хоккей. Когда расписываешься, включаются другие мышцы (улыбается).

В прошлом месяце я отдыхал, съездил в отпуск. Сейчас постепенно начинаю тренироваться. Залечил травмы. Чемпионского похмелья у меня нет», – сказал .