Дементьев о критике Тарасенко: «Странные претензии к игроку, который выполнял много черновой работы. В плей-офф голы – это как получится и когда получится»
Алексей Дементьев высказался об игре Владимира Тарасенко в плей-офф-2024.
Сегодня «Пантерс» обыграли «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышли в финал Кубка Стэнли. Форвард «Флориды» Тарасенко забросил победную шайбу.
Всего в его активе 6 (3+3) баллов в 17 играх в текущем плей-офф.
«Странные претензии людей к игроку, который выполнял очень много черновой работы, очень полезной для команды, в том числе в игре в обороне в своей зоне.
Во время плей-офф голы – это как получится и когда получится, а уметь не пропускать в равных составах дорогого стоит. И как раз Владимир Тарасенко один из самых грамотных людей, которые умеют играть в этом ключе.
И, как вы видим, именно его шайба стала победной и вывела команду в финал Кубка Стэнли», – сказал агент Алексей Дементьев, представляющий интересы Владимира Тарасенко в России.
«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко