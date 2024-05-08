Игорь Гераськин поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина.

– Когда пришло осознание, что выиграл Кубок Гагарина?

– Первые два дня было ощущение, что это случилось в какой-то параллельной вселенной. Потом уже со временем осознаешь, что уже все – чемпион.

– В межсезонье ты перешел из «Северстали» в «Авангард», а уже затем – в «Металлург». Расскажи, как оказался в « »?

– Изначально «Металлург» сделал мне предложение. Я как ограниченно свободный агент его принял. Но права на меня в любом случае были у « » и решающее слово оставалось за клубом. Череповец повторил предложение «Металлурга» и принял решение обменять меня в «Авангард». «Северсталь» пошла на сделку, потому что для клуба так было лучше. От меня почти ничего не зависело в этой ситуации. Так и оказался в Омске.

Но я не расстроился, наоборот, был очень рад, что попал в «Авангард». Мне хотелось получить новый вызов, и я его принял. В общем, был доволен тем, как все сложилось.

– Других вариантов, кроме «Металлурга» и «Авангарда», не было?

– Не знаю, как конкретно эти переговоры проходили, но изначально был только «Металлург», а потом появился «Авангард». Изначально выбрал «Магнитку» по понятной причине. Меня и тренер туда звал, с которым на тот момент я работал пять лет. Других предложений не было.

Но потом появился Омск, и от меня уже ничего не зависело. В принципе, мне просто хотелось попасть в команду, которая ставит перед собой большие задачи, и выиграть , – сказал нападающий « ».