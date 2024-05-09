Самонов о Разине: «Умно ведет себя в моментах – все чувствует и правильно реагирует. Сейчас он звезда»

Александр Самонов поделился мнением об Андрее Разине.

Голкипер «Салавата» провел в «Северстали» часть сезона-2022/23.

– С вами интересно поговорить о финале, потому что вы играли ранее в «Северстали», откуда в «Магнитку» пришел тренер и много игроков. Поздравили парней?

– У меня телефоны затерялись, только главному тренеру написал. А ребятам заочно передал поздравления.

– В прошлом сезоне чувствовалось, что Пресс, Петунин, Гераськин, Вовченко могут выйти на такой уровень?

– Конечно, ребята все талантливые. Они это и доказали.

– А у Разина разве не было репутации тренера не для плей-офф?

– Не знаю, не сказал бы. С «Северсталью» он все время в первом раунде вылетал, но не хватало чуть-чуть. С «Динамо» два раза седьмые матчи играли, потом с ЦСКА. Мне кажется, это все стереотипы.

– Что делает Разина особенным? Он ведь сейчас уже на новый уровень восприятия болельщиками вышел.

– Он умно ведет себя в моментах, правильно реагирует. Может резко что-то сказать, а может и промолчать. Он все чувствует.

– Сейчас уже его можно назвать звездой?

– Мне кажется, да. Однозначно. Ты приходишь в новую команду, она плюс-минус все равно перестраивается, и тут бац – Кубок.

Понятно, что время покажет, но сейчас – звезда, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.