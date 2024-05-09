Самонов о Разине: «Умно ведет себя в моментах – все чувствует и правильно реагирует. Сейчас он звезда»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Самонов Даниил Вовченко Александр Петунин Игорь Гераськин Робин Пресс Хоккей

Александр Самонов поделился мнением об Андрее Разине.

Голкипер «Салавата» провел в «Северстали» часть сезона-2022/23.

– С вами интересно поговорить о финале, потому что вы играли ранее в «Северстали», откуда в «Магнитку» пришел тренер и много игроков. Поздравили парней?

– У меня телефоны затерялись, только главному тренеру написал. А ребятам заочно передал поздравления.  

– В прошлом сезоне чувствовалось, что Пресс, Петунин, Гераськин, Вовченко могут выйти на такой уровень?

– Конечно, ребята все талантливые. Они это и доказали.

– А у Разина разве не было репутации тренера не для плей-офф?

– Не знаю, не сказал бы. С «Северсталью» он все время в первом раунде вылетал, но не хватало чуть-чуть. С «Динамо» два раза седьмые матчи играли, потом с ЦСКА. Мне кажется, это все стереотипы.  

– Что делает Разина особенным? Он ведь сейчас уже на новый уровень восприятия болельщиками вышел.

– Он умно ведет себя в моментах, правильно реагирует. Может резко что-то сказать, а может и промолчать. Он все чувствует.  

– Сейчас уже его можно назвать звездой?

– Мне кажется, да. Однозначно. Ты приходишь в новую команду, она плюс-минус все равно перестраивается, и тут бац – Кубок.

Понятно, что время покажет, но сейчас – звезда, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лишь бы не зазвездился, следующий сезон покажет, кто он. Но тренер однозначно один из лучших. Даже Рому затмил!🤑
0
0
0
Давай Самонов, в следующем сезоне нужен Кубок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий