Гераськин не получал предложений из НХЛ: «Никому я не нужен – возраст уже такой и габариты. Я далеко не самый сильный хоккеист в России»

Теги Металлург Мг НХЛ КХЛ Матч ТВ Игорь Гераськин Данила Юров Никита Гребенкин Хоккей

Игорь Гераськин рассказал, что не получал предложений из НХЛ.

– В НХЛ ты не был задрафтован. А вообще поступали предложения оттуда?

– Нет, не было, никому я не нужен (смеется). Возраст уже такой и габариты.

– Джонни Годро играет же в «Коламбусе».

– Есть, наверное, исключения. Чтобы туда позвали, надо здесь в КХЛ выйти на лидирующие позиции. Может быть, прозвучит самокритично, но сейчас я далеко не самый сильный хоккеист в России. В нашей лиге есть намного сильнее и перспективнее игроки, поэтому даже не думал об НХЛ и не ждал предложения.

– Никита Гребенкин отправился в «Торонто», пожелал ему удачи?

– Мы как раз вместе из Магнитогорска прилетели в Москву. Правда, в самолете не виделись, только в аэропорту встретились. Пожелал ему удачи. У него все шансы есть закрепиться, сильный хоккеист.

– Данила Юров готов выступать в НХЛ за «Миннесоту»?

– Так получается, что Никита выбрал сейчас пробиваться, а Данька решил поиграть здесь еще год, хотя мог и уехать. Тут личное дело каждого.

– Какой путь правильный, на твой взгляд?

– Мне трудно сказать. Я на их месте не был, меня не задрафтовали, и выбор такой передо мной не стоял. Есть примеры, когда игроки здесь себе имя делали и потом уезжали, показывая там высокий уровень. Были истории, когда сразу там пробивались, – сказал 25-летний нападающий «Металлурга». 

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3 комментария
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Ого, слишком адекватно
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Скромняга 👍видимо хороший не избалованный парняга
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Игорь, какой еще возраст? Еще 3-5 лет точно есть, если приложить должные усилия. Стоит хотя бы попробовать.
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