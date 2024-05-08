Гераськин не получал предложений из НХЛ: «Никому я не нужен – возраст уже такой и габариты. Я далеко не самый сильный хоккеист в России»

Игорь Гераськин рассказал, что не получал предложений из НХЛ.

– В НХЛ ты не был задрафтован. А вообще поступали предложения оттуда?

– Нет, не было, никому я не нужен (смеется). Возраст уже такой и габариты.

– Джонни Годро играет же в «Коламбусе».

– Есть, наверное, исключения. Чтобы туда позвали, надо здесь в выйти на лидирующие позиции. Может быть, прозвучит самокритично, но сейчас я далеко не самый сильный хоккеист в России. В нашей лиге есть намного сильнее и перспективнее игроки, поэтому даже не думал об НХЛ и не ждал предложения.

– отправился в «Торонто», пожелал ему удачи?

– Мы как раз вместе из Магнитогорска прилетели в Москву. Правда, в самолете не виделись, только в аэропорту встретились. Пожелал ему удачи. У него все шансы есть закрепиться, сильный хоккеист.

– готов выступать в за «Миннесоту»?

– Так получается, что Никита выбрал сейчас пробиваться, а Данька решил поиграть здесь еще год, хотя мог и уехать. Тут личное дело каждого.

– Какой путь правильный, на твой взгляд?

– Мне трудно сказать. Я на их месте не был, меня не задрафтовали, и выбор такой передо мной не стоял. Есть примеры, когда игроки здесь себе имя делали и потом уезжали, показывая там высокий уровень. Были истории, когда сразу там пробивались, – сказал 25-летний нападающий « ».