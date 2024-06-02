Бахмутов об увеличении лимита: «Будут приезжать два с половиной качественных иностранца. Европейцы точно не приедут, будем ждать канадцев и американцев»

Теги КХЛ Игорь Бахмутов лимит на легионеров Хоккей

Игорь Бахмутов высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

«Я считаю, пять иностранцев – это нормально для команды из 20 человек. Получается, четвертая часть состава будут легионеры.

Другое дело, кто приедет? Европейцы точно не приедут, будем ждать канадцев и американцев.

Мне кажется, что в команды КХЛ будут приезжать два с половиной качественных иностранца. В минувшем сезоне легионеры хорошо себя показали во многих командах», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.

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Почему европейцы не приедут? Вот словак подписался в Адмирал)
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