Бахмутов об увеличении лимита: «Будут приезжать два с половиной качественных иностранца. Европейцы точно не приедут, будем ждать канадцев и американцев»

Игорь Бахмутов высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

«Я считаю, пять иностранцев – это нормально для команды из 20 человек. Получается, четвертая часть состава будут легионеры.

Другое дело, кто приедет? Европейцы точно не приедут, будем ждать канадцев и американцев.

Мне кажется, что в команды будут приезжать два с половиной качественных иностранца. В минувшем сезоне легионеры хорошо себя показали во многих командах», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.