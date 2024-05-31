Дворкович о КХЛ: «Иностранцы нужны, если они уважают нашу хоккейную школу. Опору делать на воспитанников – мне ближе путь «Металлурга»
Аркадий Дворкович высказался о лимите на легионеров в КХЛ.
Лига вернула возможность иметь в составе команд по пять иностранных хоккеистов после трех легионеров в прошлом сезоне.
– Вы за пять легионеров в каждом клубе КХЛ или за путь «Металлурга», которая делает ставку на молодежь?
– Мне ближе путь «Металлурга», безусловно.
Конечно, нужны иностранцы, если они уважают нашу хоккейную школу и приносят пользу клубам, на них равняются молодые. Но не должно быть перебора.
Нужно все в меру, и опору надо делать на своих воспитанников, как это делается в Магнитогорске, как пытается строить команду Игорь Ларионов в «Торпедо».
Развивать свою школу, воспитывать свой стиль, и так достигать побед, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.
- Если это необходимо чтобы заключить контракт, то да.