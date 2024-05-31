Дворкович о КХЛ: «Иностранцы нужны, если они уважают нашу хоккейную школу. Опору делать на воспитанников – мне ближе путь «Металлурга»

Аркадий Дворкович высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

Лига вернула возможность иметь в составе команд по пять иностранных хоккеистов после трех легионеров в прошлом сезоне.

– Вы за пять легионеров в каждом клубе или за путь « », которая делает ставку на молодежь?

– Мне ближе путь «Металлурга», безусловно.

Конечно, нужны иностранцы, если они уважают нашу хоккейную школу и приносят пользу клубам, на них равняются молодые. Но не должно быть перебора.

Нужно все в меру, и опору надо делать на своих воспитанников, как это делается в Магнитогорске, как пытается строить команду Игорь Ларионов в « ».

Развивать свою школу, воспитывать свой стиль, и так достигать побед, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.