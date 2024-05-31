Дворкович о КХЛ: «Иностранцы нужны, если они уважают нашу хоккейную школу. Опору делать на воспитанников – мне ближе путь «Металлурга»

Теги Металлург Мг Торпедо КХЛ Аркадий Дворкович лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Аркадий Дворкович высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

Лига вернула возможность иметь в составе команд по пять иностранных хоккеистов после трех легионеров в прошлом сезоне.

– Вы за пять легионеров в каждом клубе КХЛ или за путь «Металлурга», которая делает ставку на молодежь?

– Мне ближе путь «Металлурга», безусловно.

Конечно, нужны иностранцы, если они уважают нашу хоккейную школу и приносят пользу клубам, на них равняются молодые. Но не должно быть перебора.

Нужно все в меру, и опору надо делать на своих воспитанников, как это делается в Магнитогорске, как пытается строить команду Игорь Ларионов в «Торпедо».

Развивать свою школу, воспитывать свой стиль, и так достигать побед, – сказал глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
- Вы уважаете хоккейную школу России?
- Если это необходимо чтобы заключить контракт, то да.
+2
0
+2
Так в Магнитке никогда не отказывались от легов, просто щас труднее топовых найти, европейцы не едут.. отталкиваются от того, что имеют… сколько крутых чехов , финов прошло через лигу и ММг конкретно … молодцы, хорошо сработали, многое срослось, но усилиться легом они 💯 не побрезгают
+1
0
+1
Мнение главы шахматной федерации про КХЛ, конечно, важно👌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий