Назаров про «Флорида» – «Рейнджерс»: «Великолепная серия, не зря мы не спали. Пресса довольна, все в Америке переключились на Трампа, которому грозит грандиозный тюремный срок»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Андрей Назаров Политика Дональд Трамп Хоккей

Андрей Назаров оценил исход серии между «Флоридой» и «Рейнджерс» (4-2).

«Великолепная серия. Не зря мы не спали, смотрели за «Флоридой» и «Рейнджерс». Победил сильнейший, финал Кубка Стэнли получится ярким. Как я и говорил, без вратарей на таких серьезных стадиях делать нечего, Бобровский и Шестеркин сыграли хорошо, оба молодцы. Рад за нашу отечественную школу вратарей.

Отдельно отмечу, что обошлось без судейских скандалов, ни одного разговора про судейство, только хоккей. Пресса довольна, все в Америке переключились на кандидата в президенты Дональда Трампа, которому грозит грандиозный тюремный срок», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей

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4 комментария
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Иногда не верю, что они действительно всё это говорят. Тут либо клиника, либо работа по методичке, но это ж как надо себя не уважать, чтобы такую хню нести в массы
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Ему в своё время знатно сырок в НХЛ отбили..
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Что то не очень понятно почему это г-н назаров смотрит вражеский хоккей и еще по ночам.
Не желают ли терюшков или милонов высказаться и заклеймить по полной?
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Ничего ему не грозит. Это не Россия. Тут политическую мокруху сложно провернуть.
Во-первых: это еще не суд, а решение присяжных.
Во-вторых: апелляции никто не отменял, а уж Трамп со своими юристами вполне имеет ресурсы дело затянуть и развалить.
В-третьих: в конституции и законах США нет ничего про наличие/отсутствие уголовных дел у кандидатов в президенты. Такие уже были, и успешно балотировались.
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