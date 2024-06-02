Назаров про «Флорида» – «Рейнджерс»: «Великолепная серия, не зря мы не спали. Пресса довольна, все в Америке переключились на Трампа, которому грозит грандиозный тюремный срок»
Андрей Назаров оценил исход серии между «Флоридой» и «Рейнджерс» (4-2).
«Великолепная серия. Не зря мы не спали, смотрели за «Флоридой» и «Рейнджерс». Победил сильнейший, финал Кубка Стэнли получится ярким. Как я и говорил, без вратарей на таких серьезных стадиях делать нечего, Бобровский и Шестеркин сыграли хорошо, оба молодцы. Рад за нашу отечественную школу вратарей.
Отдельно отмечу, что обошлось без судейских скандалов, ни одного разговора про судейство, только хоккей. Пресса довольна, все в Америке переключились на кандидата в президенты Дональда Трампа, которому грозит грандиозный тюремный срок», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей
Не желают ли терюшков или милонов высказаться и заклеймить по полной?
Во-первых: это еще не суд, а решение присяжных.
Во-вторых: апелляции никто не отменял, а уж Трамп со своими юристами вполне имеет ресурсы дело затянуть и развалить.
В-третьих: в конституции и законах США нет ничего про наличие/отсутствие уголовных дел у кандидатов в президенты. Такие уже были, и успешно балотировались.