Андрей Назаров: «Пора задуматься, чтобы в КХЛ играло по 2 команды из Казахстана, Беларуси и Китая. Обратил бы внимание на Узбекистан, потенциала там очень много»

Андрей Назаров поделился мнением о том, как стоит развиваться КХЛ.

Сейчас в лиге 24 команды, 3 из которых не являются российскими. Это «Куньлунь» (Китай), «Динамо» Минск (Беларусь) и «Барыс» (Казахстан).

«Нужно понять, что пришло время развиваться в другом направлении.

Той же КХЛ пора всерьез задуматься и сделать дополнительные шаги в сторону Казахстана, Беларуси и Китая, чтобы в лиге играло по две команды из этих дружественных нам стран.

Кроме того, обратил бы внимание на Узбекистан, где сейчас находится наша правящая делегация во главе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В сложившейся ситуации именно в эту сторону должен смотреть наш хоккей. Потенциала там очень много», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.