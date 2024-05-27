Андрей Назаров: «Пора задуматься, чтобы в КХЛ играло по 2 команды из Казахстана, Беларуси и Китая. Обратил бы внимание на Узбекистан, потенциала там очень много»

Теги Андрей Назаров Владимир Путин Динамо Минск ФХБ КХЛ Барыс Федерация хоккея Казахстана Сборная Китая по хоккею Политика Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Sports – Казахстан Хоккей

Андрей Назаров поделился мнением о том, как стоит развиваться КХЛ.

Сейчас в лиге 24 команды, 3 из которых не являются российскими. Это «Куньлунь» (Китай), «Динамо» Минск (Беларусь) и «Барыс» (Казахстан).

«Нужно понять, что пришло время развиваться в другом направлении.

Той же КХЛ пора всерьез задуматься и сделать дополнительные шаги в сторону Казахстана, Беларуси и Китая, чтобы в лиге играло по две команды из этих дружественных нам стран.

Кроме того, обратил бы внимание на Узбекистан, где сейчас находится наша правящая делегация во главе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В сложившейся ситуации именно в эту сторону должен смотреть наш хоккей. Потенциала там очень много», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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17 комментариев
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Турцию обидел
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Особенно Китай и Узбекистан. Вот где потенциал. И про царя не забыл. Лизнул так лизнул. Ну это же Назаров. Такой язык и до Госдумы доведет.
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Северная Корея не охвачена
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Только не Китая) По 200 человек на трибунах нам не надо
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Потенциал для таких речей Назару везут из Казахстана и Узбекистана как раз
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Алматы и Минск(вторая команда на Чижовку арену) можно рассмотреть, но только при условии хорошего бюджета (что маловероятно), а Китай не нужен, от Куньлуня бы избавиться
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Что, Назарка, совсем никто работать не зовёт? Готов даже в узбекский хоккей занырнуть.
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А монгольские клубы?
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24 команды?! А, не 23. По пальцам, Ондрюшо, посчитай!
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