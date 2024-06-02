Рябыкин о нежелании Ягра проводить акции с «Авангардом»: «Учитывая психоз, связанный с Россией в Чехии, его позицию можно понять. В отличие от потока сознания Гашека»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов Яромир Ягр Доминик Гашек чемпионат Чехии КХЛ Кладно Политика Хоккей

Дмитрий Рябыкин высказался о нежелании Яромира Ягра проводить акции с «Авангардом».

– По последним сообщениям, участия в политике не избегает даже ваш одноклубник по чемпионскому «Авангарду» Яромир Ягр...

– Знаю, что Омск в предыдущие годы активно взаимодействовал с Яромиром, он – одна из легенд «ястребов», всей Сибири. И вот теперь вышли статьи, что он через агента попросил временно не участвовать в проектах, связанных с «Авангардом». 

Учитывая психоз, связанный с Россией в Чехии, позицию Ягра – в отличие от потока сознания Гашека – можно логически объяснить и понять, он не хочет стать жертвой местных политиканов. Думаю, что эта позиция временная.

Такой сильный коммуникатор, как генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов, однозначно постарается ее изменить, ведь за ним – весь хоккейный Омск. Тем более что события в мировой политике быстро меняются. 

– То есть у вас нет претензий к Ягру, как к одноклубнику по чемпионскому «Авангарду»?

– Претензии могут быть к некоторым другим чешским легендам и другим легионерам, много лет зарабатывавшим деньги в КХЛ и России. А Ягр по духу как был, так и остается великим чемпионом. Не случайно он даже на шестом десятке – на льду, – сказал бывший игрок и тренер «Авангарда». 

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2 комментария
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Претензий к российской «легенде», что на 8-м десятке на льду, нет!
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Ягр сам то не против. Но из за сложившейся
ситуации, не имеет нормальной возможности.
За клюют. А вот что касается Гашека, то это
гандон берега попутал....
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