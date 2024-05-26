Агент Ягра: «Проведение акций с «Авангардом» в ближайшее время невозможно. Сами понимаете, какая сейчас политика, достаточно вспомнить проблемы с Гудачеком»

Агент Яромира Ягра заявил, что никаких мероприятий с «Авангардом» не будет.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» сообщил, что омский клуб были бы рад провести совместные медийные акции с , как это было у «Питтсбурга».

«К сожалению, проведение совместных акций Яромира и « » в ближайшее время невозможно.

Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», – сказал агент хоккеиста Ярослав Зидек.

Напомним, в январе «Кладно», клуб Ягра, расторг контракт со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком на фоне недовольства фанатов из-за его игры в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом».