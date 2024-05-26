Агент Ягра: «Проведение акций с «Авангардом» в ближайшее время невозможно. Сами понимаете, какая сейчас политика, достаточно вспомнить проблемы с Гудачеком»

Теги Авангард Антон Курьянов Яромир Ягр КХЛ Юлиус Гудачек Ярослав Зидек Политика Матч ТВ Хоккей

Агент Яромира Ягра заявил, что никаких мероприятий с «Авангардом» не будет.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил, что омский клуб были бы рад провести совместные медийные акции с Ягром, как это было у «Питтсбурга».

«К сожалению, проведение совместных акций Яромира и «Авангарда» в ближайшее время невозможно.

Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», – сказал агент хоккеиста Ярослав Зидек.

Напомним, в январе «Кладно», клуб Ягра, расторг контракт со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком на фоне недовольства фанатов из-за его игры в КХЛ: «Не будем поддерживать человека, катавшегося с российским флагом».

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9 комментариев
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помню как-то давненько уже (я еще хоккей смотрел) демичева прямо во время матча плей-офф, не помню уже с кем играли, объявила по стадиону, что яромир ягр желает успеха омскому авангарду))) вот что-ниубдь вроде этого можно и сейчас провернуть)))
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Ну вот... 😢
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Они конечно же только против ВВП👆остальных русских обожают 😂
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гудбай
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Гашек не видел этой новости?
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Ответ Ыжык
У Ягра есть агент? Зачем?
Ну он с хоккеем еще не закончил, плюс это огромная медиа-персона, у которого хотят взять интервью, позвать куда то как в новости. Не отвечать же ему самому на все звонки)
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