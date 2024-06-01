Сын Игинлы о шансе быть выбранным «Калгари» на драфте: «Было бы очень круто. Стараюсь не спекулировать об этом, но знаю, что у них девятый выбор»
Тидж Игинла высказался о возможности быть выбранным Калгари на драфте НХЛ.
17-летний нападающий, сын Джерома Игинлы, выходит на драфт НХЛ-2024.
Джером Игинла выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год. Канадец провел в НХЛ 1554 матча в общей сложности.
«Кажется, это выглядит очень интересно, крутая возможность.
Я не знаю точно, как будут развиваться события, и стараюсь не спекулировать об этом слишком много, но да, я знаю, что у них девятый выбор на драфте, и думаю, что нужно просто посмотреть, как все сложится.
Но это определенно было бы очень круто», – сказал Тидж Игинла.