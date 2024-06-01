Сын Игинлы о шансе быть выбранным «Калгари» на драфте: «Было бы очень круто. Стараюсь не спекулировать об этом, но знаю, что у них девятый выбор»

Теги Калгари Джером Игинла НХЛ Драфт НХЛ Тидж Игинла Хоккей

Тидж Игинла высказался о возможности быть выбранным Калгари на драфте НХЛ.

17-летний нападающий, сын Джерома Игинлы, выходит на драфт НХЛ-2024.

Джером Игинла выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год. Канадец провел в НХЛ 1554 матча в общей сложности.

«Кажется, это выглядит очень интересно, крутая возможность.

Я не знаю точно, как будут развиваться события, и стараюсь не спекулировать об этом слишком много, но да, я знаю, что у них девятый выбор на драфте, и думаю, что нужно просто посмотреть, как все сложится.

Но это определенно было бы очень круто», – сказал Тидж Игинла.

1 комментарий
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Ткачуки, Игинлы, там еще Айзерман есть, только фамилия похожа, нулевые возвращаются чуть-чуть. Набоков подъедет еще
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