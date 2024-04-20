Кучеров – 2-й по числу потерь в регулярке НХЛ (96). Лидером стал Пастрняк – 98, Макдэвид – 5-й

Никита Кучеров занял второе место в НХЛ по количеству потерь шайбы в этом сезоне.

30-летний нападающий «Тампы» 96 раз терял шайбу в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

Больше, чем у Кучерова, этот показатель только у форварда «Бостона» Давида Пастрняка – 98 потерь.

Третье место у Леона Драйзайтля («Эдмонтон») – 92, на четвертом – Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 90 потерь. Пятым стал Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с 84 потерями.

В десятку вошли Джейк Сэндерсон («Оттава»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Джон Карлсон («Вашингтон») – по 82 потери. Филип Форсберг («Нэшвилл») и Брэд Маршанд («Бостон») разделили десятое место – по 80 потерь.