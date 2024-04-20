Кучеров – 2-й по числу потерь в регулярке НХЛ (96). Лидером стал Пастрняк – 98, Макдэвид – 5-й

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Никита Кучеров занял второе место в НХЛ по количеству потерь шайбы в этом сезоне.

30-летний нападающий «Тампы» 96 раз терял шайбу в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

Больше, чем у Кучерова, этот показатель только у форварда «Бостона» Давида Пастрняка – 98 потерь. 

Третье место у Леона Драйзайтля («Эдмонтон») – 92, на четвертом – Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 90 потерь. Пятым стал Коннор Макдэвид («Эдмонтон») с 84 потерями.

В десятку вошли Джейк Сэндерсон («Оттава»), Эван Бушар («Эдмонтон»), Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Джон Карлсон («Вашингтон») – по 82 потери. Филип Форсберг («Нэшвилл») и Брэд Маршанд («Бостон») разделили десятое место – по 80 потерь.

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16 комментариев
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Так кто шайбу ведет, кто обостряет, кто думает как обострить - у того и потери случаются. Ну и в среднем почти одна потеря за матч - это очень мало
+28
-5
+23
Кто не обостряет, тот не теряет.
+7
0
+7
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Больше айстайм - больше ошибок.
Да и компания соответствующая. Всё нормально.
+7
0
+7
Ответ Барин
Комментарий скрыт
Просто не пиши больше
+7
0
+7
и тут лидер!🤭😜
+5
0
+5
Потери чаще всего возникают у тех кто хочет обострилась ситуацию.
Поэтому логично что больше всего потерь у нападающих.
+5
0
+5
Ответ Aleksandr
Карлсон пропустил часть сезона, защитник и столько потерь😳
Он во всех 82 играх играл..
+5
0
+5
А лидер по отборам Малкин - 90 штук, Кучеров с 62 на 20-22-м местах. Пастрняк с 54 - 40-43-й.
+3
0
+3
Это понятно у кого шайба, кто активен. Все верно.
+1
0
+1
Случайно
+1
0
+1
"Вы как хотели, они же - "плимекиры"")..центры и вингеры. Потери и ошибки - вынужденные и невынужденные. Просто они много активного времени проводят с шайбой, даже обрезы у него нередко случались. ) И у защитников невынужденных и обрезов ничуть не меньше чем под давлением.
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А кто лидер по обрезам ?
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Что считается потерей ? Когда у тебя отбирают шайбу? Или неточный пас ?
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Это ожидаемо. У кого чаще шайба, на того и больше внимания, при том, что куч, будучи вингером, фактически выполняет роль центра.
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