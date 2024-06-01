Зарплата Алтыбармакяна в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)

Андрей Алтыбармакян заработает 25 млн рублей в год по новому контракту с «Ладой».

Сегодня тольяттинский клуб продлил контракт с 25-летним нападающим на 2 года.

По данным Metaratings, Андрей Алтыбармакян будет зарабатывать 25 миллионов в год по новому соглашению.

В минувшем сезоне форвард провел 61 матч за «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (13+16) очков. В плей-офф нападающий заработал 2 (0+2) балла в 5 играх.

По итогам регулярного сезона-2023/24 « » заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина тольяттинский клуб выбыл в первом раунде, уступив в серии с «Авангардом» (1-4).