Зарплата Алтыбармакяна в «Ладе» – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Лада КХЛ Андрей Алтыбармакян деньги Хоккей

Андрей Алтыбармакян заработает 25 млн рублей в год по новому контракту с «Ладой».

Сегодня тольяттинский клуб продлил контракт с 25-летним нападающим на 2 года. 

По данным Metaratings, Андрей Алтыбармакян будет зарабатывать 25 миллионов в год по новому соглашению. 

В минувшем сезоне форвард провел 61 матч за «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (13+16) очков. В плей-офф нападающий заработал 2 (0+2) балла в 5 играх. 

По итогам регулярного сезона-2023/24 «Лада» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф Кубка Гагарина тольяттинский клуб выбыл в первом раунде, уступив в серии с «Авангардом» (1-4).

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