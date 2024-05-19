Гендиректор «Лады»: «Бюджет увеличится, но ненамного. Ведутся переговоры со стратегическим партнером, могут появиться дополнительные суммы»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ деньги Хоккей

Гендиректор «Лады» высказался о бюджете клуба на следующий сезон.

– Бюджет как-то увеличится на следующий сезон?

– По сравнению с прошедшим сезоном он увеличится, но ненамного. К сожалению.

– Был вариант, что серьезно увеличится?

– Ведутся переговоры с одним стратегическим партнером. Но, поскольку уровень переговоров очень высок, выше моего директорского, я ничего не могу сказать. Переговоры идут на уровне регионального правительства, но, насколько знаю, они близки к завершению.

И могут появиться дополнительные суммы, на которые мы очень рассчитываем, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

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