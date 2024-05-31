Гендиректор «Лады» об уходе Азарова с поста губернатора Самарской области: «Надеемся, что финансирование сохранится, внимание властей будет такое же большое»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ Дмитрий Азаров Политика ТАСС деньги Хоккей

Гендиректор «Лады» высказался о финансировании клуба после ухода Дмитрия Азарова.

Ранее Азаров заявил, что покидает пост губернатора Самарской области.

«Надеемся, что финансирование сохранится, внимание властей будет такое же большое.

Мы готовимся к сезону. Финансовые гарантии, которые мы давали в КХЛ, у нас еще на два сезона. Поэтому с этой точки зрения я не вижу проблем», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

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