Гендиректор «Лады» об уходе Азарова с поста губернатора Самарской области: «Надеемся, что финансирование сохранится, внимание властей будет такое же большое»
Гендиректор «Лады» высказался о финансировании клуба после ухода Дмитрия Азарова.
Ранее Азаров заявил, что покидает пост губернатора Самарской области.
«Надеемся, что финансирование сохранится, внимание властей будет такое же большое.
Мы готовимся к сезону. Финансовые гарантии, которые мы давали в КХЛ, у нас еще на два сезона. Поэтому с этой точки зрения я не вижу проблем», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.