Гендиректор «Лады»: «Алтыбармакяну сделали квалификационное предложение – он остается. С Попугаевым то же самое. Мы на них рассчитываем»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ Андрей Алтыбармакян Никита А. Попугаев Хоккей

Гендиректор «Лады» высказался о будущем Андрея Алтыбармакяна и Никиты Попугаева.

– Ярко себя проявляли Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев. Они остаются?

– Алтыбармакян – это, наверно, самая медийная личность нашего клуба. Мы ему сделали квалификационное предложение – он у нас остается. С Попугаевым то же самое. Они ограниченно свободные агенты. И мы на них очень рассчитываем.

Тем более у Никиты сезон был немножко смазан – вмешалась травма. Парень восстанавливается, и мы очень надеемся, что с первых дней сезона он начнет работать на полную мощность, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

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