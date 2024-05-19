Гендиректор «Лады»: «Алтыбармакяну сделали квалификационное предложение – он остается. С Попугаевым то же самое. Мы на них рассчитываем»
Гендиректор «Лады» высказался о будущем Андрея Алтыбармакяна и Никиты Попугаева.
– Ярко себя проявляли Андрей Алтыбармакян и Никита Попугаев. Они остаются?
– Алтыбармакян – это, наверно, самая медийная личность нашего клуба. Мы ему сделали квалификационное предложение – он у нас остается. С Попугаевым то же самое. Они ограниченно свободные агенты. И мы на них очень рассчитываем.
Тем более у Никиты сезон был немножко смазан – вмешалась травма. Парень восстанавливается, и мы очень надеемся, что с первых дней сезона он начнет работать на полную мощность, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.