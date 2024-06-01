Тардиф о новых правилах для рейтинга сборных: «Комитет ИИХФ вынесет предложение в конце августа или в конце сентября»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ сообщил, когда изменят правила составления рейтинга сборных.

После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

Сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира подряд. 

«Координационный комитет ИИХФ будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации.

Они вынесут предложение на Совет ИИХФ в конце августа или на Конгресс ИИХФ в конце сентября», – сказал Люк Тардиф.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У финнов, шведов и чехов зудеть будет до конца августа и сентября...
+4
-2
+2
Тардифка уже спать ночами спокойно не может , голова забита рейтингом
+1
0
+1
капец они мелочные все-таки🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий