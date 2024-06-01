Тардиф о новых правилах для рейтинга сборных: «Комитет ИИХФ вынесет предложение в конце августа или в конце сентября»
Президент ИИХФ сообщил, когда изменят правила составления рейтинга сборных.
После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.
Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.
Сборная России не участвует в международных турнирах с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира подряд.
«Координационный комитет ИИХФ будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации.
Они вынесут предложение на Совет ИИХФ в конце августа или на Конгресс ИИХФ в конце сентября», – сказал Люк Тардиф.