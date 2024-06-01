Тардиф о новых правилах для рейтинга сборных: «Комитет ИИХФ вынесет предложение в конце августа или в конце сентября»

Президент ИИХФ сообщил, когда изменят правила составления рейтинга сборных.

После завершения ЧМ-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных сборных.

Первое место сохранила сборная . На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

не участвует в международных турнирах с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира подряд.

«Координационный комитет ИИХФ будет работать над правилами рейтинга, чтобы сделать их более адаптированными к текущей ситуации.

Они вынесут предложение на Совет ИИХФ в конце августа или на Конгресс ИИХФ в конце сентября», – сказал .