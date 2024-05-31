Дадонов, Лафреньер, Форслинг и Экхольм – неочевидные MVP плей-офф НХЛ по версии Daily Faceoff
Евгения Дадонова назвали одним из незаметных героев плей-офф НХЛ.
Daily Faceoff опубликовал рейтинг, в котором назвали незаметных самых ценных игроков текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Из каждой команды-участника финала конференций было выбрано по одному хоккеисту.
В рейтинге названы следующие игроки:
Евгений Дадонов («Даллас»): набрал 7 (3+4) очков при полезности «0» в 17 матчах;
Маттиас Экхольм («Эдмонтон»): набрал 7 (4+3) баллов при полезности «плюс 9» в 16 играх;
Алексис Лафреньер («Рейнджерс»): набрал 14 (8+6) очков при полезности «плюс 1» в 15 матчах;
Густав Форслинг («Флорида»): набрал 11 (4+7) очков при полезности «плюс 12» в 16 играх.
А в следующем году получит Колдера :) Он ведь только 24 игры отыграл в прошлом сезоне.