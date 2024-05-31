Дадонов, Лафреньер, Форслинг и Экхольм – неочевидные MVP плей-офф НХЛ по версии Daily Faceoff

Евгения Дадонова назвали одним из незаметных героев плей-офф НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг, в котором назвали незаметных самых ценных игроков текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Из каждой команды-участника финала конференций было выбрано по одному хоккеисту.

В рейтинге названы следующие игроки:

(« »): набрал 7 (3+4) очков при полезности «0» в 17 матчах;

(«Эдмонтон»): набрал 7 (4+3) баллов при полезности «плюс 9» в 16 играх;

Алексис Лафреньер (« »): набрал 14 (8+6) очков при полезности «плюс 1» в 15 матчах;

Густав Форслинг (« »): набрал 11 (4+7) очков при полезности «плюс 12» в 16 играх.