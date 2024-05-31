Дадонов, Лафреньер, Форслинг и Экхольм – неочевидные MVP плей-офф НХЛ по версии Daily Faceoff

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Евгений Дадонов НХЛ Маттиас Экхольм Густав Форслинг Алексис Лафреньер Хоккей

Евгения Дадонова назвали одним из незаметных героев плей-офф НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг, в котором назвали незаметных самых ценных игроков текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Из каждой команды-участника финала конференций было выбрано по одному хоккеисту.

В рейтинге названы следующие игроки:

Евгений ДадоновДаллас»): набрал 7 (3+4) очков при полезности «0» в 17 матчах;

Маттиас Экхольм («Эдмонтон»): набрал 7 (4+3) баллов при полезности «плюс 9» в 16 играх;

Алексис Лафреньер («Рейнджерс»): набрал 14 (8+6) очков при полезности «плюс 1» в 15 матчах;

Густав Форслинг («Флорида»): набрал 11 (4+7) очков при полезности «плюс 12» в 16 играх.

7 комментариев
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Да уж, в этой компании, Дадонов - сверхнеочевидный)
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-2
+9
Ответ DevilsFan
А что Джонстон? Красавчик. Или он уже очевидный?
ну в первых раундах он прям тащером был, так что думаю очевидный
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+4
А что Джонстон? Красавчик. Или он уже очевидный?
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+3
К теневым Далласа Сегина можно, да и всегда, чисто из персональных предпочтений. Уайатт он в настоящем МВП-рейтинге. Экхольм как отражение доминирования Бушара)
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+2
А мне Станковен нравится. Быстрый, настырный, крепко стоит на ногах - не повалить. MVP это, конечно, слишком, но парень свой вклад вносит.
А в следующем году получит Колдера :) Он ведь только 24 игры отыграл в прошлом сезоне.
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Ответ DevilsFan
Если Рейнджерз возьмут кубок, то MVP будет Шестёркин без всяких вопросов.
Им осталось выжить последнюю игру идти в отпуск
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Если Рейнджерз возьмут кубок, то MVP будет Шестёркин без всяких вопросов.
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