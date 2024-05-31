Плющев о Швеции на ЧМ: «Когда у тебя с 5 лет начинается гендерное воспитание, хоккей будет деградировать. Это мужская игра, которая не терпит размазни»

Теги Владимир Плющев Сборная Швеции по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Плющев высказался о выступлении сборной Швеции на ЧМ по хоккею-2024.

В матче за третье место шведы обыграли Канаду со счетом 4:2.

– Почему шведы не вышли в финал ЧМ?

– Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты – мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей.

Хоккей – это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лед – покатались, им по носу дали и все. Уже нет их на поле, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

 

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11 комментариев
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Вот как назвать это дегродата?))..и вообще.."как он работал в очистке"??
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О, традиционные ценности подъехали. Ну да, видимо скоро они там просто на льду лобызаться будут, и спорить у кого длиннее аббревиатура обозначающая меньшинства, так наверно. А мы их кислой капустой закидывать будем и сыпать цитатами Победоносцева и Дугина.
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он сам хоть понял, что хотел сказать?
то есть он хочет, чтобы туалеты и всё остальное общим было?
разве это на скрепы ложится?
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Только вчера его называли адекватом, который рубит правду)
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ЧМ-2003. Четвертьфинал. Россия (гл.тренер Плющев) - Чехия - 0:3. Как так?
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Форслинг и Лунделл сегодня подтвердили слова заслуженного тренера России!
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тоидИ
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Уверен, что граждан,придерживающихся традиционных взаимоотношений в Швеции процентов 90%. Так что с хоккеем там все нормально будет. У Плющева ум за разум заходит, уже не знает что бы такое ляпнуть.
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В общем в правильный туалет ходят только команды занявшие первое место. Понятненько
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В каком то смысле он прав . Шведы после тяжелой оплеухи в 2021 году, антирекорда в своей хоккейной истории , не выйти в восьмерку сильнейших , заняв 5 место в группе ,после этого они сделали выводы , стали играть серьезнее , сразу с первых матчей и занимали всегда в группе не ниже второго места . А вот плей офф - пока еще беда . Снова вскрылись проблемы и тренерские , неумение переломить ход неудачно складывающегося матча , уметь играть через не могу от ножа и т.д. В этом году смогли дожать финнов в плей офф , кстати, дожимать финнов пришлось и чехам и канадцам в своих матчах. А вот на хозяев сил уже не хватило. В матче за бронзу помогло то, что больше отдыха у них было и не голодные не мотивированные до бронзовых медалей канадцы.
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Так она там постоянно в виде латвии.
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