Плющев о Швеции на ЧМ: «Когда у тебя с 5 лет начинается гендерное воспитание, хоккей будет деградировать. Это мужская игра, которая не терпит размазни»
Владимир Плющев высказался о выступлении сборной Швеции на ЧМ по хоккею-2024.
В матче за третье место шведы обыграли Канаду со счетом 4:2.
– Почему шведы не вышли в финал ЧМ?
– Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты – мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей.
Хоккей – это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лед – покатались, им по носу дали и все. Уже нет их на поле, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
то есть он хочет, чтобы туалеты и всё остальное общим было?
разве это на скрепы ложится?