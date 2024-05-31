Плющев о Швеции на ЧМ: «Когда у тебя с 5 лет начинается гендерное воспитание, хоккей будет деградировать. Это мужская игра, которая не терпит размазни»

Владимир Плющев высказался о выступлении сборной Швеции на ЧМ по хоккею-2024.

В матче за третье место шведы обыграли Канаду со счетом 4:2.

– Почему шведы не вышли в финал ЧМ?

– Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты – мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей.

Хоккей – это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лед – покатались, им по носу дали и все. Уже нет их на поле, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.