Глава Федерации хоккея Швеции о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Сборная не исключена, а скорее «заморожена». Ей запрещено участвовать с точки зрения безопасности»

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Глава Федерации хоккея Швеции объяснил начисление очков России в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд. Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Я являюсь председателем комитета по координации и проведению соревнований ИИХФ, и именно мы вносим предложения по такого рода вопросам. 

России и Беларуси запрещено участвовать в нынешней ситуации, причем с точки зрения безопасности. Федерация хоккея Швеции полностью поддерживает это решение.

При этом Россия и Беларусь не исключены, а скорее «заморожены». Страна, которая не исключена, должна как-то набирать очки в мировом рейтинге. И тогда мы пришли к выводу, что это наименее плохой вариант на данный момент», – приводит слова председателя Федерации хоккея Швеции и члена правления ИИХФ Андерса Ларссона Expressen.

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3 комментария
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"с точки зрения безопасности"
ворот соперника.
Повышают для всех шансы на лучшие места на ЧМ.
+6
-3
+3
Отмороженные заморозили нашу сборную.
+3
-3
0
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