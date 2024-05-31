Владислав Ефремов: «Не согласен, что «Трактор» прошел дальше за счет драк и жесткости. У «Салавата» все бились, никто не уступал»

Теги Салават Юлаев Трактор драки КХЛ Кубок Гагарина Владислав Ефремов Хоккей

Владислав Ефремов высказался о поражении «Салавата» в первом раунде плей‑офф.

Клуб проиграл «Трактору» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина-2024.

– Вылет в первом раунде – это тяжело. Наверное, самый болезненный момент был в этом сезоне. У нас хорошая команда была, сильный коллектив. И от Челябинска было очень тяжело принять это поражение.

– Счет в серии был 2-2 после четырех матчей. Если в целом, что сделало разницу? Кто-то там скажет, что «Трактор» за счет силы, драки и агрессии дальше прошел. В чем уступили все-таки?

– Я не согласен с тем, что многие говорят, что это за счет драк и какой-то жесткости «Трактор» прошел дальше. Мы не уступали в первых играх ни в драках, ни в силовой борьбе. У нас все ребята бойцы, все бились, никто не уступал.

У нашей команды как раз-таки очень сильный характер, был и будет. Решили именно моменты, чего не хватило. В пятом или шестом матче не было драки, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов.

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