Плющев об уходе Дроздова и Башкирова из «Салавата»: «В такой ситуации ничего не остается, как вновь слепо верить в молодежь и легионеров. Вот только Умарки и Хартикайнены в КХЛ уже не поедут» 

Теги Салават Юлаев КХЛ Линус Умарк Теему Хартикайнен Иван Дроздов Данил Башкиров Хоккей

Владимир Плющев высказался о селекции «Салавата Юлаева» в межсезонье.

«На ровном месте умудрился потерять Дроздова и Башкирова – форвардов первых двух звеньев, костяк атаки. 

В такой ситуации ничего не остается, как вновь слепо верить в молодежь и легионеров. Вот только Умарки и Хартикайнены в КХЛ уже не поедут», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария
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о Дроздове официально подтверждения вроде не было ... не надо представлять Дроздова системообразующим игроком, он хороший игрок, но не более... еще можно сказать, что он один из немногих, который выжимает из себя все, в отличии от того же Башкирова, хотя потенциал Даниила гораздо выше
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Дроздов делал результат с американцами, посмотрим, что без них будет, а будет как и прошлые годы, будет просто хороший игрок
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Башкиров бежит конечно, только окончания атаки нет совсем, безрезультатно …
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