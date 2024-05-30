Плющев об уходе Дроздова и Башкирова из «Салавата»: «В такой ситуации ничего не остается, как вновь слепо верить в молодежь и легионеров. Вот только Умарки и Хартикайнены в КХЛ уже не поедут» 

Владимир Плющев высказался о селекции «Салавата Юлаева» в межсезонье.

«На ровном месте умудрился потерять и – форвардов первых двух звеньев, костяк атаки.

В такой ситуации ничего не остается, как вновь слепо верить в молодежь и легионеров. Вот только и в уже не поедут», – сказал бывший главный тренер сборной России.