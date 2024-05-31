Тарасенко остался без очков в 7-м подряд матче в плей-офф. У него 2 броска и «+1» за 11:49 в 5-й игре с «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко остался без очков в 7-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в пятой игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с « » (3:2, 3-2).

В 16 матчах в этом плей-офф у россиянина 5 (2+3) баллов при полезности «+3».

Сегодня Тарасенко (11:49, 2:38 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок.