Тарасенко остался без очков в 7-м подряд матче в плей-офф. У него 2 броска и «+1» за 11:49 в 5-й игре с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков в 7-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в пятой игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:2, 3-2).

В 16 матчах в этом плей-офф НХЛ у россиянина 5 (2+3) баллов при полезности «+3».

Сегодня Тарасенко (11:49, 2:38 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок.

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12 комментариев
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Он принял активное участие во 2-й забитой шайбе. Хорошо закрыл Шестерки на. Не все можно измерить сухой статистикой.
+16
-1
+15
Были недочёты по игре, но все компенсирует 2 шайба с его непосредственным участием. Желание и упорства Тарасу не занимать
+5
0
+5
Надо с Эдмонтоном подписываться за недорого чтобы статку набить.
+3
0
+3
справедливости ради играл он очень даже неплохо, во второй шайбе его заслуга тоже есть, да и под броски ложился, когда надо.
+4
-1
+3
Ответ Herder
Володя делает максимум из своего времени и партнеров. Ему бы с НЙР на 3 года подписаться. Он там вольется как надо в команду
А что в прошлом году помешало?
+3
0
+3
Мастерюга! Вот что значит- стабилен! 😬
+4
-2
+2
Хорош. Гол Лунделла его заслуга - классически перекрыл обзор Шестеркину при выполнении простого броска.
+3
-1
+2
наш слоняра...
+1
-1
0
Летом снова агента послушает - подпишется на однолетний контракт "дескать сейчас прорвёт и сорвём джек-пот"?
0
0
0
Ну что же Володя, тогда как Кови 2008, чтобы твой гол был решающим в серии с копами
0
0
0
Ответ Herder
Володя делает максимум из своего времени и партнеров. Ему бы с НЙР на 3 года подписаться. Он там вольется как надо в команду
Ха-ха,он только от них вернулся:))
0
0
0
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