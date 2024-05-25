Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф. У него 1 бросок и 3 хита за 17:16 во 2-й игре с «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с « » (1:2 ОТ, 1-1).

В 13 матчах в этом плей-офф у россиянина 5 (2+3) баллов.

Сегодня Тарасенко (17:16, 0:48 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема.