Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф. У него 1 бросок и 3 хита за 17:16 во 2-й игре с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1). 

В 13 матчах в этом плей-офф у россиянина 5 (2+3) баллов. 

Сегодня Тарасенко (17:16, 0:48 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема. 

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