Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф. У него 1 бросок и 3 хита за 17:16 во 2-й игре с «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко остался без очков в 4-м подряд матче в плей-офф.
Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями во второй игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).
В 13 матчах в этом плей-офф у россиянина 5 (2+3) баллов.
Сегодня Тарасенко (17:16, 0:48 – в большинстве, «0») нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и применил 3 силовых приема.